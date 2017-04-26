Пражане впервые выйдут на абсурдную демонстрацию «Монстрация»

Акция, которая более близка современному искусству, нежели политике, запланирована в Праге на 1 мая – с 17:00 до 19:00.

Фото: www.facebook.com/monstracia

1 мая в Праге пройдет шуточная демонстрация «Монстрация». «Монстранты» выйдут на Вацлавскую площадь с плакатами, на которых будут написаны шуточные и абсурдные лозунги на разных языках мира. Акция начнется в 17:00 и продлится до 19:00. Ожидается, что в ней примет участие до сотни человек.

Впервые абсурдная первомайская демонстрация «Монстрация» прошла в Новосибирске в 2004 году. С тех пор акция стала визитной карточкой города и распространилась на другие города России и зарубежья. В этом году ее собираются провести в 10 российских городах, а также в Одессе и Тарту.

В Праге «Монстрацию» организует сообщество сибиряков «Сибирь, Сибирь». Ее представитель Вадим Терентьев рассказал, что магистрат уже удовлетворил заявку на проведение акции. Обычно организаторы должны только уведомлять городскую администрацию о проведении мероприятия, и если у мэрии нет вопросов, то она публикует информацию об акции в интернете. Но «Монстрация» все-таки вызвала вопрос: против кого собираются выйти на площадь демонстранты 1 мая? Как сказал Вадим Терентьев, когда юрист узнал, что речь идет о шуточной и абсурдной акции, он сразу же одобрил заявку.

В 2011 году идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов был награжден премией «Инновация», присуждаемой Государственным центром современного искусства.

Источник: ТАСС