В Праге откроется библиотека вещей

Если понадобится швейная машинка, футбольные ворота, граммофон и другие веще, то за ними в Праге скоро можно будет сходить в библиотеку.

В Чехии открывается первая библиотека вещей. В нее можно будет прийти, чтобы взять, например, швейную машинку, граммофон, футбольные ворота и другие вещи. Частью библиотеки станет также общее пространство для работы Foyer2, здесь же будут проходить различные культурные мероприятия. Открытие запланировано на 2 мая, необычная библиотека будет работать по адресу Института Гете в Праге.

Проект библиотеки вещей, как и другие подобные проекты во всем мире, является реакцией на переизбыток предметов у людей, которыми они пользуются редко или вообще всего один раз. Создатели проекта задаются вопросом: должна ли быть в каждом доме собственная газонокосилка, шлифовальная машинка или фрисби? В социальных сетях время от времени появляются сообщества для обмена вещами между соседями, например, Letenská parta в Фейсбуке.

Проект пражской Библиотеки вещей является частью концепта Shared Cities: Creative Momentum, который объединяет 11 партнеров в 7 европейских столицах. В Чехии его поддерживают Чешский центр и некоммерческая организация reSITE. Подобные библиотеки уже работают в Берлине, Будапеште, Братиславе, Варшаве.

Источник: rozhlas.cz