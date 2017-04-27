Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
В Праге откроется библиотека вещей

В Праге откроется библиотека вещей

artyommm 43 0
Если понадобится швейная машинка, футбольные ворота, граммофон и другие веще, то за ними в Праге скоро можно будет сходить в библиотеку.
В Праге откроется библиотека вещей

В Чехии открывается первая библиотека вещей. В нее можно будет прийти, чтобы взять, например, швейную машинку, граммофон, футбольные ворота и другие вещи. Частью библиотеки станет также общее пространство для работы Foyer2, здесь же будут проходить различные культурные мероприятия. Открытие запланировано на 2 мая, необычная библиотека будет работать по адресу Института Гете в Праге.

Проект библиотеки вещей, как и другие подобные проекты во всем мире, является реакцией на переизбыток предметов у людей, которыми они пользуются редко или вообще всего один раз. Создатели проекта задаются вопросом: должна ли быть в каждом доме собственная газонокосилка, шлифовальная машинка или фрисби? В социальных сетях время от времени появляются сообщества для обмена вещами между соседями, например, Letenská parta в Фейсбуке.

Проект пражской Библиотеки вещей является частью концепта Shared Cities: Creative Momentum, который объединяет 11 партнеров в 7 европейских столицах. В Чехии его поддерживают Чешский центр и некоммерческая организация reSITE. Подобные библиотеки уже работают в Берлине, Будапеште, Братиславе, Варшаве. 

Источник: rozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага прокат
Читайте
по теме 
Пражане впервые выйдут на абсурдную демонстрацию «Монстрация»
26.04.2017 17:02 Общество
Пражане впервые выйдут на абсурдную демонстрацию «Монстрация»
594 0
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек
26.04.2017 13:40 Общество
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек
956 0
За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн
26.04.2017 11:23 Общество
За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн
427 0
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
25.04.2017 11:38 Общество
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
2228 0
Последние новости:
27
апреля
Опрос: Чем иностранцы больше всего пугают чехов?
27.04.2017 10:54 Общество
Опрос: Чем иностранцы больше всего пугают чехов?
1 0
26
апреля
Пражане впервые выйдут на абсурдную демонстрацию «Монстрация»
26.04.2017 17:02 Общество
Пражане впервые выйдут на абсурдную демонстрацию «Монстрация»
594 0
Apple анонсирует образовательные лекции в своих магазинах по всему миру
26.04.2017 15:41 Общество
Apple анонсирует образовательные лекции в своих магазинах по всему миру
282 0
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек
26.04.2017 13:40 Общество
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек
956 0
Чешские депутаты поддержали сокращение образования для медсестер
26.04.2017 13:30 Общество
Чешские депутаты поддержали сокращение образования для медсестер
488 0
В чешских городах нашествие клопов, пьющих кровь человека
26.04.2017 12:54 Общество
В чешских городах нашествие клопов, пьющих кровь человека
1844 1
За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн
26.04.2017 11:23 Общество
За ремонтом Староместской ратуши в Праге можно будет следить онлайн
427 0
В пражском аэропорту будут выборочно проверять чемоданы на взрывчатые вещества
26.04.2017 10:45 Общество
В пражском аэропорту будут выборочно проверять чемоданы на взрывчатые вещества
1279 0
25
апреля
Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива
25.04.2017 15:51 Экономика
Чехия установила рекорд по пивоварению и потреблению пива
765 0
Украина хочет расширить экономическое сотрудничество с Чехией
25.04.2017 15:19 Экономика
Украина хочет расширить экономическое сотрудничество с Чехией
797 0


Мобильная версия