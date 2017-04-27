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Опрос: Чем иностранцы больше всего пугают чехов?

Опрос: Чем иностранцы больше всего пугают чехов?

artyommm 1 0
Центр изучения общественного мнения опубликовал результаты последнего опроса.
Опрос: Чем иностранцы больше всего пугают чехов?

Около 2/3 населения Чехия считает иностранцев проблемой для страны. Чехи думают, что в республике увеличивается уровень преступности именно из-за мигрантов. Об этом говорится в актуальном исследовании Центра изучения общественного мнения (CVVM). По сравнению с прошлым годом в Чехии стало меньше людей, которые считают, что из-за иностранцев в республике увеличивается уровень безработицы.

64% респондентов говорят, что иностранные граждане представляют угрозу целостности Чехии (на 9% больше, чем в прошлом году). При этом социологи уточняют, что, когда чехов спрашивают об этом в отношении места их проживания, то только 25% респондентов считают, что иностранцы создают проблемы.

67% опрошенных уверены, что из-за иностранцев увеличивается уровень преступности (на 9% больше, чем годом ранее). 64% думают, что мигранты могут представлять опасность здоровью населения страны. Чуть меньше половины респондентов считают, что иностранцы могут нарушить их образ жизни. 46% опрошенных сказали, что из-за иностранцев растет безработица.

Гораздо меньше чехов положительно отзывается об иностранцах, которые постоянно живут в Чехии. 17% считают, что мигранты вносят вклад в решение проблемы, связанной со старением населения, и способствуют развитию экономики. 16% респондентов уверены, что иностранцы обогащают чешскую культуру.

По сравнению с опросом в 2016 году на этот раз меньше чехов считает, что иностранцы могут угрожать здоровью нации (на 5% меньше). Также уменьшилось количество тех, кто думает, что иностранцы могут быть причиной роста безработицы. Опрос общественного мнения показал, что за последние 3 года в Чехии стало больше людей (с 33% до 49%), которые воспринимают иностранцев как угрозу укладу жизни в Чехии. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Опрос общественного мнения Чехия иностранцы
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