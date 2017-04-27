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Названы самые популярные в Чехии каналы YouTube, распространяющие ложь

Названы самые популярные в Чехии каналы YouTube, распространяющие ложь

artyommm 310 0
Эксперты объяснили, почему распространители дезинформации предпочитают публиковать лживые видео на портале YouTube.
Названы самые популярные в Чехии каналы YouTube, распространяющие ложь

На YouTube работают десятки каналов, которые распространяют дезинформацию на чешском языке. Самым активным среди них оказался пророссийский канал New World Order Opposition, который считается крупнейшим конспиративным интернет-ресурсом в Чехии. По мнению специалистов, YouTube стал самым популярным инструментом пропаганды и дезинформации, так как его контент привлекает больше всего людей и вызывает к себе больше доверия.

США спровоцировали России, чтобы она забрала украинский Крым, – говорится в видеосюжете, который сделан как серьезный  документальный фильм. Тем не менее, он построен на дезинформации и непроверенных данных. Но это не помешало ему получить более 150 тысяч просмотров и сотни репостов в социальных сетях.

В чешскоязычном сегменте среди подобных каналов лидирует New World Order Opposition (Nwoo), за созданием которого стоит активист Ян Корал. Он также является одним из основателей Ассоциации независимых медиа, которая объединяет чешские дезинформационные ресурсы.

Всего на Чехию ориентированы десятки каналов YouTube с миллионами просмотров. Чаще всего они публикуют ролики на тему войны в Украине и Сирии, а также на тему секретного правительства, которое управляет всем миром, и заговоров.

YouTube позволяет охватить как можно большую аудиторию. По данным компании STEM, 94% интернет-пользователей посещает этот ресурс. Это на 1% больше, чем у социальной сети Facebook. Таким образом, у видеороликов на YouTube гораздо больше шансов на то, что их посмотрят, чем при публикации на малоизвестных сайтах.

По словам главы проекта Dezinformátoři.cz Петра Нутила, цель дезинформации на YouTube – охватить как можно больше людей. «Портал считается главным центром видеоконтента, и, если им делиться на Фейсбуке, у него будет больший охват, чем при публикации на сайте», – поясняет специалист.

Конспираторы на YouTube уделяют внимание и событиям в Чехии. Например, они «специализируются» на демонстрациях радикальных политических партий и движений. Нашли отражение на этих каналах и события, связанные с проездом конвоя американских войск НАТО через Чехию. Конспираторы тогда называли американских военных не иначе, как оккупантами.

К дезинформационным каналам в Чехии относят Lebowski86, Tomusis vedet, 99corgon99, Pravdive.eu, Česká nezávislá televize и другие.

Источник: ihned.cz

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Темы
интернет сми Чехия Пропаганда
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