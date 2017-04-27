Ученик чешской автошколы сдавал экзамен по вождению пьяным

Один из учеников чешской автошколы пришел на практический экзамен по вождению нетрезвым. Женщина из его автошколы пожаловалась в полицию.

Чешские полицейские в населенном пункте Сушице в минувшую среду остановили машину автошколы. Оказалось, что водитель автомобиля находился в алкогольном опьянении. При этом он сдавал практическую часть заключительного экзамена по вождению в автошколе.

Об инциденте в полицию сообщила женщина. Она позвонила и пожаловалась, что 37-летний мужчина пришел на экзамен нетрезвым.

«Мы послали на место патруль. Сотрудники остановили машину и провели водителю дыхательный тест на алкоголь. Он действительно надышал 0,183 промилле», – подтвердил представитель Городской полиции Сушице Ярослав Бурианец.

Владелец автошколы Любомир Махачек сказал, что когда мужчина садился в автомобиль, то по нему не было видно, что он нетрезвый.

«Наверно, это был какой-то остаточный алкоголь. Если бы он был пьяным, я бы заметил. Когда нас остановили полицейские, это было очень неприятно как для него, так и для меня», – прокомментировал директор.

Позже оказалось, что застигнутый врасплох ученик автошколы в Сушице в прошлом уже лишался водительских прав именно из-за того, что ездил под влиянием алкоголя. Теперь ему грозит штраф.

Источник: idnes.cz