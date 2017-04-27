Кассира Kaufland в Праге уволили за свастику на руке

Покупатель заметил у девушки-кассира на руке татуировку с нацистской символикой и опубликовал фото в социальной сети.

Фото: https://www.facebook.com/Česká-soda-33867191723/

Социальные сети сегодня облетела фотография кассира в магазине Kaufland с татуировкой в форме свастики на руке. Торговая сеть сразу же уволила сотрудницу. Кроме того, ею заинтересовалась полиция.

Татуировку с нацистской символикой заметил один из покупателей. Он снял кассиршу на видео и фото и опубликовал на своей странице. Руководство торговой сети поблагодарило мужчину за то, что он обратил внимание на эту ситуацию.

Компания объяснила инцидент тем, что девушка работала в магазине на улице У Плинарны (U Plynárny) в пражском районе Михле небольшое время и всегда носила форму с длинным рукавом. Только когда ее перевели на кассу и выдали рубашку с коротким рукавом, ее татуировка открылась. Руководство торговой сети заявило, что это противоречит этической политике компании. Теперь полиция проверяет, не было ли допущено противоправных действий.

Несмотря на мгновенную реакцию торговой сети, фотография вызвала в социальных сетях немало шуток. Например, магазин назвали «Майн Кампфланд», а сотрудницу – подходящей представительницей немецкой торговой сети. Также пользователи посоветовали магазину изменить слоган на «Здесь я сверхчеловек, здесь покупаю».