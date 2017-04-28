Завтра общественный транспорт в Праге начнет работать по-новому

Изменения коснутся в первую очередь работы метро и вечерних автобусов.

На выходных, с 29 апреля, начнут действовать положительные для пассажиров изменения в работе общественного транспорта в Праге. Интервалы движения поездов метро в час-пик и вечером станут короче. Чаще будут ездить по вечерам также и автобусы с трамваями, номера ночных маршрутов будут начинаться теперь с девятки, а не с пятерки, как это было раньше.

В течение всей недели поезда метро будут ездить чаще с 21:00 до 22:30, а также днем, когда в подземке собирается больше всего людей. Интервал сократится с 10 до 7,5 минуты. Частично уберут усеченный проезд поездов: это значит, что больше составов будет доезжать до конечной станции. Это касается поездов на ветке С, которые по утрам в будние дни будут доезжать до станции Летняны. Также будут ездить поезда на ветке А, которые в течение недели будут следовать до конечной станции Nemocnice Motol (Больница Мотол).

В связи с изменениями в работе метро станут чаще ездить вечерние автобусы. С 21:00 до 22:30 интервал ожидания сократится с 20 до 15 минут, а для отдельных маршрутов – с 40 до 30 минут.

Пассажиров также ожидают изменения в нумерации ночных городских и пригородных маршрутов. Изменится первая цифра маршрутов, остальная часть номера останется прежней. Перенумерованы будут и некоторые дневные автобусы – с номерами от 250 и выше. Как объяснили в транспортном предприятии, этот номерной ряд хотят зарезервировать на будущее для школьных автобусов.

Источник: ropid.cz