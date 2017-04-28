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Юг Чехии засыпало снегом: дороги перекрыты, дома – без электричества

Юг Чехии засыпало снегом: дороги перекрыты, дома – без электричества

artyommm 151 0
Из-за сложных погодных условий юг Чехии оказался парализован, движение на междугородних трассах перекрыто. Более 10 тысяч домов осталось без электроэнергии.
Юг Чехии засыпало снегом: дороги перекрыты, дома – без электричества

Более 10 тысяч домов на юге Чехии осталось без электричества из-за обильного снегопада. Энергетики говорят, что подачу электроэнергии в некоторые дома не удастся восстановить раньше субботы. Больше всего повреждений электролиний пришлось на районы Чески-Крумлов и Прахатице. Многие дороги были заблокированы упавшими деревьями, некоторые участки невозможно проехать из-за снега.

В настоящий момент более 10 тысяч домов в Чехии оказались обесточенными. Энергетики проверяют линии низкого напряжения. С полуночи до 7:00 южночешские пожарные убирали деревья, упавшие под тяжестью снега. Всего пожарные выезжали более чем на 120 мест. По информации пожарной службы, обошлось без пострадавших, случаев падения деревьев на дома также не было зарегистрировано. 

Полиция перекрыла некоторые трассы из-за упавших деревьев и участков, которые нельзя проехать из-за снега. Например, проехать на машине по дороге из города Чески-Крумлов до Черна-в-Пошумави нельзя. На месте работают полицейские и спасатели. По прогнозу метеорологов, снег будет идти до 18:00, затем он начнет таять. 

Закрыты трассы также между Прахатице и Витейовице, Долни-Дворжиште и Липно, Фримбурком и Вьетрни, Фримбурком и Черна-в-Пошумави. Фуры не могут проехать трассу II/163 на участке от Фримбурка до Долни-Дворжиште, II/162 – от Вьетрни до Свьетлика.

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия электричество дороги
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