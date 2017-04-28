Метеорологи предупреждают: Чехии грозят наводнения

На многих местах объявлена высшая степень готовности в связи с повышением уровня воды в реках.

Метеорологи в Чехии предупреждают об угрозе наводнений, которая начинает действовать в отношении все большей территории республики. Причиной являются сильные дожди, из-за которых уровень воды в некоторых реках повышается. В Моравскосилезском, Злинском и Оломоуцком краях уже готовятся к возможным наводнениям, объявлена вторая степень опасности. В Пльзенском крае, наоборот, уровень воды в реках уменьшился.

В Бескидах в ночь на пятницу выпало 20-35 мм осадков, до полуночи метеорологи ожидают еще 15-25 мм. Из-за обильных осадков уровень воды в реках Бечва, Одра, Остравице и Олша поднимается. В Моравскосилезском крае пожарные выезжают вычерпывать воду из гаражей, подвалов и подземных стоков.

В субботу в Чехии продержится дождливая погода, максимальная температура днем составит 9-13 градусов Цельсия. В воскресенье будет преимущественно ясно или почти ясно, но в течение дня небо все-таки затянет. В понедельник снова ожидается ясная или почти ясная погода, но тучи постепенно вернутся и пойдет дождь, – рассказали о погоде на ближайшие дни метеорологи.

Источник: ceskatelevize.cz