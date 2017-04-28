Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 5 °C
Метеорологи предупреждают: Чехии грозят наводнения

Метеорологи предупреждают: Чехии грозят наводнения

artyommm 568 0
На многих местах объявлена высшая степень готовности в связи с повышением уровня воды в реках.
Метеорологи предупреждают: Чехии грозят наводнения

Метеорологи в Чехии предупреждают об угрозе наводнений, которая начинает действовать в отношении все большей территории республики. Причиной являются сильные дожди, из-за которых уровень воды в некоторых реках повышается. В Моравскосилезском, Злинском и Оломоуцком краях уже готовятся к возможным наводнениям, объявлена вторая степень опасности. В Пльзенском крае, наоборот, уровень воды в реках уменьшился.

В Бескидах в ночь на пятницу выпало 20-35 мм осадков, до полуночи метеорологи ожидают еще 15-25 мм. Из-за обильных осадков уровень воды в реках Бечва, Одра, Остравице и Олша поднимается. В Моравскосилезском крае пожарные выезжают вычерпывать воду из гаражей, подвалов и подземных стоков. 

В субботу в Чехии продержится дождливая погода, максимальная температура днем составит 9-13 градусов Цельсия. В воскресенье будет преимущественно ясно или почти ясно, но в течение дня небо все-таки затянет. В понедельник снова ожидается ясная или почти ясная погода, но тучи постепенно вернутся и пойдет дождь, – рассказали о погоде на ближайшие дни метеорологи.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
наводнение погода Чехия
Читайте
по теме 
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
20.02.2017 08:44 Общество
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
1494 0
Прага боится наводнения, в столице прошли новые учения
25.09.2016 08:11 Общество
Прага боится наводнения, в столице прошли новые учения
987 0
В Чехии из-за продолжительных дождей повысилась угроза наводнений
01.12.2015 10:27 Общество
В Чехии из-за продолжительных дождей повысилась угроза наводнений
1545 0
Семь чешских зоологов поедут помогать затопленному зоопарку в Тбилиси
16.06.2015 10:18 Общество
Семь чешских зоологов поедут помогать затопленному зоопарку в Тбилиси
1273 0
Последние новости:
28
апреля
Православный храм на Ольшанском кладбище в Праге осквернили вандалы
28.04.2017 16:18 Общество
Православный храм на Ольшанском кладбище в Праге осквернили вандалы
342 0
В Брно на полицейских напали 20 бездомных
28.04.2017 15:56 Общество
В Брно на полицейских напали 20 бездомных
178 0
Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии
28.04.2017 15:08 Общество
Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии
116 0
Станцию метро Малостранска в Праге срочно закрыли
28.04.2017 14:05 Общество
Станцию метро Малостранска в Праге срочно закрыли
734 0
Чешская крона разочаровала инвесторов
28.04.2017 13:01 Экономика
Чешская крона разочаровала инвесторов
586 0
Юг Чехии засыпало снегом: дороги перекрыты, дома – без электричества
28.04.2017 11:36 Общество
Юг Чехии засыпало снегом: дороги перекрыты, дома – без электричества
1059 0
Завтра общественный транспорт в Праге начнет работать по-новому
28.04.2017 10:20 Общество
Завтра общественный транспорт в Праге начнет работать по-новому
1014 0
27
апреля
Кассира Kaufland в Праге уволили за свастику на руке
27.04.2017 19:00 Общество
Кассира Kaufland в Праге уволили за свастику на руке
1403 1
Ученик чешской автошколы сдавал экзамен по вождению пьяным
27.04.2017 15:20 Общество
Ученик чешской автошколы сдавал экзамен по вождению пьяным
646 0
Чехи рассказали, какие национальности им симпатичны меньше всего
27.04.2017 12:54 Общество
Чехи рассказали, какие национальности им симпатичны меньше всего
2451 1


Мобильная версия