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Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии

Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии

artyommm 116 0
В Чехии присудили ежегодную премию Ropák roku в области защиты и сохранения экологии.
Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии

Министр транспорта Дан Тёк «выиграл» антипремию Ropák roku, которую присуждает содружество «Дети Земли» за антиэкологические начинания. Награду за «лучшее» высказывание заслужил депутат Роман Ваня. Ранее обладателями антипремии в области защиты экологии становились экс-мэр Праги Павел Бем и президент Милош Земан.

Чешский министр транспорта был «отмечен» за то, что его учреждение заблокировало путь экологической местности Лоука-у-Прелоуче в европейскую систему охраняемых территорий NATURA 2000. 

Награду «Зеленая жемчужина» за 2016 год получил депутат Роман Ваня, который так отреагировал на закрытие парковки на Малостранской площади: «С автомобилями площадь была красивее, имела больше смысла, была более оживленной; пустой, без машин, мне она кажется более безобразной и нечеловечной».

В 2015 году антипремию Ropák roku получил министр промышленности Ян Младек, которому удалось добиться расширения лимитов на добычу бурого угля в карьере Билина. 

Источник: ihned.cz

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Темы
экология премия Чехия
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