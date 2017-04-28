Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии

В Чехии присудили ежегодную премию Ropák roku в области защиты и сохранения экологии.

Министр транспорта Дан Тёк «выиграл» антипремию Ropák roku, которую присуждает содружество «Дети Земли» за антиэкологические начинания. Награду за «лучшее» высказывание заслужил депутат Роман Ваня. Ранее обладателями антипремии в области защиты экологии становились экс-мэр Праги Павел Бем и президент Милош Земан.

Чешский министр транспорта был «отмечен» за то, что его учреждение заблокировало путь экологической местности Лоука-у-Прелоуче в европейскую систему охраняемых территорий NATURA 2000.

Награду «Зеленая жемчужина» за 2016 год получил депутат Роман Ваня, который так отреагировал на закрытие парковки на Малостранской площади: «С автомобилями площадь была красивее, имела больше смысла, была более оживленной; пустой, без машин, мне она кажется более безобразной и нечеловечной».

В 2015 году антипремию Ropák roku получил министр промышленности Ян Младек, которому удалось добиться расширения лимитов на добычу бурого угля в карьере Билина.

Источник: ihned.cz