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В Брно на полицейских напали 20 бездомных

В Брно на полицейских напали 20 бездомных

artyommm 178 0
В подземном переходе под главным вокзалом в Брно произошла потасовка с участием бездомных, которые начали оскорблять полицейских.
В Брно на полицейских напали 20 бездомных

В четверг вечером, 27 апреля, в подземном переходе под главным вокзалом в Брно бездомные напали на полицейских. Группа из 20 бездомных с несколькими собаками вступили в словесную перепалку с сотрудниками охраны правопорядка, после чего завязалась драка. На месте работали 12 полицейских, обошлось без жертв. По факту нападения заведено административное дело. 

«Вечером мы получили сообщение о том, что в переходе находится скопление людей, и, возможно, один из них лежит на земле, и у него медицинские проблемы. Нас попросили провести досмотр», – сообщает пресс-атташе полиции. 

Двое сотрудников охраны правопорядка по прибытии на место выслушали в свой адрес вульгарные оскорбления, а четверо самых активных бездомных начали дергать их за форму и предприняли попытку нападения. В переход немедленно пришли еще 10 полицейских. Как сказал пресс-атташе, позже прибыла и государственная полиция.

Полицейским пришлось использовать спецсредства в отношении 4 агрессоров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и положить их на землю лицом вниз. Один из напавших не смог успокоиться и его пришлось доставить в вытрезвитель. Дело решили не рассматривать с точки зрения Уголовного кодекса и квалифицировали как нарушение правопорядка. 

Источник: echo24.cz

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Темы
Брно бездомные полиция
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