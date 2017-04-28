В Брно на полицейских напали 20 бездомных

В подземном переходе под главным вокзалом в Брно произошла потасовка с участием бездомных, которые начали оскорблять полицейских.

В четверг вечером, 27 апреля, в подземном переходе под главным вокзалом в Брно бездомные напали на полицейских. Группа из 20 бездомных с несколькими собаками вступили в словесную перепалку с сотрудниками охраны правопорядка, после чего завязалась драка. На месте работали 12 полицейских, обошлось без жертв. По факту нападения заведено административное дело.

«Вечером мы получили сообщение о том, что в переходе находится скопление людей, и, возможно, один из них лежит на земле, и у него медицинские проблемы. Нас попросили провести досмотр», – сообщает пресс-атташе полиции.

Двое сотрудников охраны правопорядка по прибытии на место выслушали в свой адрес вульгарные оскорбления, а четверо самых активных бездомных начали дергать их за форму и предприняли попытку нападения. В переход немедленно пришли еще 10 полицейских. Как сказал пресс-атташе, позже прибыла и государственная полиция.

Полицейским пришлось использовать спецсредства в отношении 4 агрессоров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и положить их на землю лицом вниз. Один из напавших не смог успокоиться и его пришлось доставить в вытрезвитель. Дело решили не рассматривать с точки зрения Уголовного кодекса и квалифицировали как нарушение правопорядка.

Источник: echo24.cz