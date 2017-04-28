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Православный храм на Ольшанском кладбище в Праге осквернили вандалы

Православный храм на Ольшанском кладбище в Праге осквернили вандалы

artyommm 342 0
Вандалы оставили на стенах Храма Успения Пресвятой Богородицы в Праге надписи на русском языке.
Православный храм на Ольшанском кладбище в Праге осквернили вандалы

Православный Храм Успения Пресвятой Богородицы в Праге 3 (Жижков) стал объектом нападения вандалов. Неизвестные оставили на стенах храма надписи на русском языке: «Смерть близко!», «Смерть сатанистам!», «Аллах Акбар!», «Ваш бог Аллах». 

Нам удалось получить комментарий у представителей храма, которые сказали: «Нам очень прискорбно, что такое произошло. Мы надеемся, что компетентные органы разберутся в этом инциденте». В настоящее время надписи частично прикрыли полотном. 

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Праге находится на Ольшанском кладбище, которое является одним из крупнейших в Праге. Храм был заложен в 1924 году. С 2016 года здесь ежедневно проводятся службы.


 

Фотографии: 420on.cz

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Темы
вандализм церковь Прага
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