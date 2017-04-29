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Чешские архитекторы предложили строить из пластиковых бутылок

Чешские архитекторы предложили строить из пластиковых бутылок

artyommm 372 0
Команда чешских ученых разработала кирпич из переработанных пластиковых бутылок, который можно будет использовать в строительстве и интерьере.
Фото: petmat.cz
Чешские архитекторы предложили строить из пластиковых бутылок

Команда чешских ученых, архитекторов и дизайнеров изобрела необычный пластиковый кирпич. Создают его из переработанных пластмассовых бутылок: из расплавленного пластика получаются новые нестандартные маленькие емкости – кирпичи. Благодаря этой форме каждый элемент можно объединить с другим таким же, в результате можно создать большую конструкцию. Создатели нового стройматериала считают, что его преимущество заключается в использовании пластиковых отходов: ежегодно в Чехии производят более 1 млрд бутылок из пластмассы. 

«Цель нашего исследования – добиться вторичного использования пластика в архитектуре. Проект PETMAT объединяет передовую технологию в области архитектурного дизайна и промышленное производство пластиковых бутылок», – объясняет Катержина Новакова с факультета архитектуры Чешского технического университета (ČVUT). За разработкой проекта стоит и чешский архитектор, декан факультета Ладислав Лабус.

Результатом работы команды стал кирпичи PET(b)rick, который создается путем выдувания переработанного пластика, что считается одной из самых эффективных техник переработки пластмассы – по массе и объему нового продукта. Пластмассовые кирпичи практически ничего не весят, и их можно наполнять различным содержимым – от песка до воды. Можно создавать и светящиеся конструкции с использованием светодиодов. Подобные кирпичи напоминают конструктор. Из них можно возводить стены и перегородки, создавать скамейки и предметы интерьера. В мае 2016 на пластиковый кирпичи PET(b)rick был получен патент.

В настоящий момент разработка кирпича продолжается. Когда все ошибки будут устранены, материал поступит в производство. Впервые пластиковые скамейки из PET(b)rick были представлены в чешском павильоне на выставке Expo 2015 в Милане. 

Частью проекта PETMAT является и Minirecyklátor (Мини-переработчик), или маленький аппарат по переработке. Он позволяет детально рассмотреть процесс переработки пластика: от размельчения бутылок на стружки до последующего производства мелких предметов, например пуговиц или игрушечных косточек.

Источник: http://ekolist.cz

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строительство архитектура Чехия технологии учёные
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