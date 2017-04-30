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Метеорологи рассказали, когда в Чехии потеплеет

Метеорологи рассказали, когда в Чехии потеплеет

Vladislava M 436 0
Чешское метеорологическое управление представило прогноз погоды на май.
Метеорологи рассказали, когда в Чехии потеплеет

Начало мая в Чехии будет более прохладным и дождливым, чем обычно. С середины месяца в Чехии начнет постепенно теплеть, и количество осадков снизится до нормы. Такой прогноз погоды на месяц опубликовал Чешский гидрометеорологический комитет.

«Первая неделя мая все еще будет холоднее нормы. По количеству дождей и температуре воздуха погода будет соответствовать середине апреля», – обещают метеорологи.

На первой неделе мая максимальная температура воздуха днем составит 14 градусов Цельсия, что для этого времени года холоднее обычного. Со второй недели мая в Чехии будет понемногу теплеть. На неделе с 22 мая воздух прогреется выше 20 градусов тепла.

Прогноз погоды на месяц определяет общий характер погоды и не включает в себя возможные температурные колебания. Успешность прогнозов метеорологов составляет 75% по температуре и 65% по осадкам.

Источник: ČTK

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погода Чехия
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