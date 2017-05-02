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На 1 мая в Праге прошли демонстрации антиисламистов, анархистов и крайних правых

На 1 мая в Праге прошли демонстрации антиисламистов, анархистов и крайних правых

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1 мая по всей Праге проходили демонстрации различных объединений и политических направлений.
Фото: @Jan_Majicek, Twitter.com
На 1 мая в Праге прошли демонстрации антиисламистов, анархистов и крайних правых

На 1 мая в Праге прошло сразу несколько демонстраций и собраний. Кроме традиционных партий в городе собрались антиисламисты, анархисты и приверженцы крайних правых.

Анархисты выступали за самоуправление рабочих, отмену женского труда и экспроприацию холдинга Agrofert. Несколько сотен анархистов прошло в сопровождении полиции от площади Палацкого до Стршелецкого острова. Акция завершилась без инцидентов.

Противники анархистов из Рабочей партии социальной справедливости собрались около главного вокзала под музыку группы Ortel. Сюда пришло всего несколько человек.

Около 60 человек, поддерживающих Блок против исламизации, прошли днем от Летны до Кларова. Демонстрация завершилась без проблем и помешала только водителям, которым пришлось ждать, пока пройдет толпа.

Участники демонстрации махали государственными флагами, некоторые из них несли транспаранты с лозунгами Není Menšina, jako Menšina (Не меньшинство, как меньшинство); Odmítnuté kvóty jsou jen vládní klam, dobrovolně přijmou zlý Alláhův klan! (Отвергнутые квоты – только правительственный обман, добровольно примут злой Аллаха клан); Hnutí nenávisti a zla, to tu nechceme! (Движение ненависти и зла, не хотим его здесь!) и др.

Изначально антиисламисты собирались вести в клетке за автомобилем актера, исполняющего роль живого пленного Исламского государства, но это им запретили. Поэтому внутрь клетки демонстранты поместили куклу. В парке на Кларове, где люди могли подписать петицию в поддержку кандидатуры Земана, противники ислама спели чешский и словацкий гимны в завершение своего собрания.

Также в Праге прошла шуточная акция «Монстрация», к которой присоединилось около 50 человек. Участники встретились в центре Праги около 17:00 и отправились на демонстрацию с необычными транспарантами с абсурдными надписями на разные темы.

В течение дня по улицам города ездили машины с надувной конструкцией в виде зеленого листа, который поедают гусеницы. Фигура символизировала демократию и отдельных политиков, которые ее «поедают».

 

Источник: Novinky.cz, ČTK

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