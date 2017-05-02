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Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины

Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины

artyommm 1272 0
Тело было найдено в районе Флоренц, на место прибыла полиция и сотрудник скорой помощи.
Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины

В понедельник утром, 1 мая, прохожие обнаружили на пражском Флоренце мертвую женщину. По информации полиции, пенсионерка умерла естественной смертью. Тело женщины было найдено рядом с точкой быстрого питания на улице На-Поржичи. 

На место прибыли полицейские, криминалисты и сотрудник скорой помощи. Территорию рядом с местом, где был найден труп, оцепили оградительной лентой. Как пояснил пресс-атташе полиции Ян Данек, речь шла о женщине приблизительно 70-летнего возраста, которая умерла своей смертью.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция труп Прага
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