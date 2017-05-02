Возле вокзала Масарика в Праге начнутся археологические раскопки

Из-за археологических раскопок строительство административного комплекса по проекту Захи Хадид придется отложить до следующего года.

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Строительство административного бизнес-квартала по проекту Захи Хадид возле вокзала имени Масарика в Праге затормозят большие археологические раскопки. Работы археологов должны начаться этим летом.

Изначально планировалось, что распопки начнут еще весной, но осуществить план не успели. Из-за этого крупный проект миллиардера Марека Доспивы по строительству административного комплекса придется отложить на следующий год.

Когда точно смогут начать строительство, зависит от работы археологов и их находок. Если археологи найдут что-то ценное на месте будущего строительства, сроки проекта могут еще передвинуть, а в исключительном случае застройщикам даже придется изменить проект.

На первой фазе раскопки будут проходить вдоль улицы На Флоренци (Na Florenci). Последний раз исследования здесь проводили 10-15 лет назад, в рамках подготовки к строительству торгового центра «Палладиум».

Административный комплекс у пражского вокзала имени Масарика будет выстроен по проекту известного архитектора Захи Хадид. Он может стать самым дорогим торгово-административным проектом на территории Праги. Группа Penta собирается инвестировать в строительство до 10 млрд крон.

В ближайшие годы Penta собирается построить 8 административных зданий, которые предложат около 90 тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Строительство первого этапа должно было начаться в этом году и закончиться в 2019 году. Но из-за археологов сроки придется сдвинуть.

Наряду со строительством комплекса пройдет и реконструкция самого вокзала Масарика, включая ремонт автобусного терминала.

Источник: ihned.cz