Монстрация в Праге прошла с Покемонами и провокациями

1 мая на Вацлавскую площадь вышли монстранты с шуточными транспарантами.

Фото: Татьяна Михалёва

Около 40-50 человек в понедельник 1 мая посетили первую в Чехии Монстрацию. Главными лозунгами чешской Монстрации были “Don't think of a Monstration” («Не думай о Монстрации») и “Pozor Monstrace” (с чешского «Внимание Монстрация»).

Акция началась в 17 часов на Мустеке, в самом центре Праги. После монстранты прошли по пешеходной части Вацлавской площади и вернулись обратно – на Мустек, где простояли на площади до 18:30.

В течение всей Монстрации были слышны выкрики Покемонов. Организатор акции Вадим Терентьев рассказал: «В этой Монстрации принял участие 121 Покемон. Они постоянно заводили многочисленных прохожих на площади. Порой дети повторяли крики Покемонов. Пользуясь случаем, благодарю Покемонов за активное участие в Монстрации».

Большинство участников были русскоговорящими студентами чешских вузов Праги и Брно.

Участники Монстрации принесли плакаты с такими надписями:

- “Pozor policie varuje” (с чешского «Внимание, полиция предупреждает»),

- “Pozor Kafka” (с чешского «Внимание Кафка»),

- “jak se řekne sibiřský tahle věc. Multifora!” (с чешского «Как называется на сибирском эта вещь. Мультивора!»),

- “Za zrcadlem jenom koni” (с чешского «За зеркалом только кони»),

- “The future is ahead”,

- «Влад Сташевский forever»,

- “Tady význam není je!” (с чешского «Здесь нет есть никакого значения»),

- “Ať žije JVCR” (с чешского «Да здравствует JVCR»),

- «Никто не пришел»,

- «Большому брату скучно следить за тобой»,

- «Кай Метов – вспомни меня. Я помню»,

- «Бог ненавидит этот фильм»,

- «Кто, если не Муразор?»,

- «Исторически так сложилось»,

- «Не оскорбляйте чувства юмора»,

- «Кафказ – сила»,

- «Всем помяу»,- «Всем помяу»,

- “How are u future”,

- «Нет зеленке»,

- “Hot dogs. Cold cats. Hot monkey hot ass. No future, no past”,

- “За права чубурека”,

- «Свободу ареолам»,

- «Свободу букве К. Свободу».

- “With a pansy for the pussy”,

- “Je vais te foutre une baguette dans le cul”.

Также присутствовали зеленый динозавр с надписью «Не думай о Монстрации» и зеленая кошка с коленками. Игорь Николаев в коллаже с шестью руками и в каждой по пиву «Браник» сообщал “Byl pozní večer, první maj...” (строчка из поэмы «Май» чешского поэта Карла Гинека Махи).

По некоторым оценкам, по площади прошли несколько тысяч человек. Реакция проходящих была разной. Кто-то из туристов одобрительно махал руками, фотографировал, смеялся. Некоторые – критиковали: «Лучше бы работать шли». К Монстрации присоединился чешский бездомный, который до окончания акции простоял с плакатом с надписью Abyrvalg.

«У меня был плакат “Здесь может быть ваша реклама”, это была ирония над самой Монстрацией, как брендом», – прокомментировала событие участница Монстрации Кристина Воробьева.

Участница Монстрации Александра Букина сказала: «Весело, забавно, народу меньше, чем думала, зато в следующем году должно быть больше».

Художник Петр Филиппов поделился впечатлениями: «Я был на Монстрации впервые. Меня очень порадовала атмосфера. Это было достаточно абсурдно, группа мирно стоящих людей и несущиеся от нее громкие воинственные звуки. Надеюсь к следующему году изготовить собственные транспаранты».

Не обошлось без эксцессов. Русскоязычные мигранты присоединились к шуточной демонстрации с лозунгами на русском языке «Свободу политзаключенным» и «Прекратить пытки и избиения».

Очевидец Павел Перевалов прокомментировал это следующим образом: «Это явная провокация российской оппозиции. Странно стоять с подобными требованиями на Монстрации. Они практически высмеяли свою борьбу за свободу политических заключенных».

За безопасностью следили несколько сотрудников полиции, которые после акции поблагодарили организаторов за сотрудничество и охарактеризовали акцию как очень смешную.

Впервые абсурдная первомайская демонстрация «Монстрация» прошла в Новосибирске в 2004 году. С тех пор акция стала визитной карточкой города и распространилась на другие города России и зарубежья. В этом году Монстрация прошла в Новосибирске, Омске, Волгограде, Красноярске, Перми, Нижкем Новгороде, Хабаровске, Пензе и Ярославле.

