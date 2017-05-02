В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде

В Чехии стартовала акция «На работу на велосипеде». Регистрацию продлили до 3 мая.

2 тысячи участников в Брно присоединились к ежегодной кампании «На работу на велосипеде» (Do práce na kole), которую проводит фонд Nadace Partnerství (всего по республике – более 12 300 человек). Брно стал лидером среди 33 городов, так как в столице Моравии желающих присоединиться к акции по традиции больше всего.

По словам организатора кампании в Брно Анны Петршиковой, в этом году ожидается больше всего участников за последние 5 лет. Этому будет способствовать и продление регистрации – до 3 мая.

Ежегодно с помощью данной кампании фонд пытается хотя бы на время облегчить жизнь городам, перегруженным автомобилями, и агитирует людей пользоваться экологичным транспортом – велосипедами.

Чтобы участвовать в кампании, достаточно собрать команду от 2 до 5 человек (родственников, коллег, друзей), зарегистрироваться на сайте www.dopracenakole.cz и ездить на работу в мае преимущественно на велосипедах. С прошлого года участвовать в акции могут не только велосипедисты, но и бегуны, пешеходы, инвалиды-колясочники, а также те, кто предпочитает передвигаться на роликовых коньках, самокатах и лонгбордах (подробнее о правилах конкурса здесь).

Все участники кампании получат футболки из биохлопка с оригинальным принтом и смогут пользоваться различными скидками и бонусами у партнеров конкурса. Победителей наградят ценными подарками для велосипедистов, билетами, вином и др. Главным призом в этом году будет городской дизайнерский велосипед от фирмы Cyklospeciality.cz.

С каждым годом участников акции «На работу на велосипеде» становится все больше. В прошлом году их количество выросла сразу на 50%. Многие работодатели поддерживают инициативу своих сотрудников, которые выбирают велосипед как средство передвижения. Участникам предложат оценить своего работодателя с этой точки зрения. По результатам голосования будет определен лучший.

Источник: http://ekolist.cz