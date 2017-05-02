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На пражском марафоне будут бежать заключенные

На пражском марафоне будут бежать заключенные

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Четверо пражских заключенных поучаствуют в пражском марафоне. Они готовились к «побегу» на тюремном дворе.
Фото: Yellow Ribbon / Rubikon Centrum
На пражском марафоне будут бежать заключенные

Йиржи, Мариан, Олдржих и Либор – заключенные, которые в настоящее время отбывают тюремный срок. 7-го мая они поучаствуют в пражском марафоне «Фольксваген». Своим поступком мужчины хотят поддержать людей, которым после выхода из тюрьмы сложно найти работу и место в обществе. Заключенные пробегут дистанцию в рамках проекта «Желтая ленточка» (Žlutá stužka), который борется за второй шанс для вышедших на свободу арестантов.

«Когда мы начинали бегать вокруг тюремного двора, остальные заключенные нас обзывали и смеялись. Мне было все равно, я не обращал на это внимания. Скорее, мне было их жалко. Самое главное для меня – поддержка моей матери. За это я благодарен не только ей, но и бегу», – сказал молодой бегун Йиржи, который отбывает срок в тюрьме Винаржице.

Бег с желтой ленточкой – акция против предрассудков по отношению к людям, совершившим уголовное преступление. Они встречаются с отказами со стороны работодателей и других институтов, что усложняет их возвращение к обычной жизни.

В прошлом году с желтой ленточкой марафон пробежали четыре заключенные женщины. Директор их тюрьмы  (Věznice ve Světlé nad Sázavou) Габриэла Словакова инициировала участие заключенных и в этом году.

«То, что они в свое свободное время при поддержке моих коллег смогли подготовиться к целому марафону, доказывает их желание начать жизнь заново. Давайте дадим им шанс и поддержим на марафоне», – добавила Словакова.

С желтой ленточкой пражский марафон Volkswagen Maraton Praha пробежит и несколько других человек, представителей фирм и бегунов из разных стран. Общая дистанция марафона составит 42 км.

«Скоро мой срок закончится, и уже сегодня я знаю, что возьму бег с собой, чтобы забыть о глупостях и не иметь на них времени. Я хочу и дальше заниматься тем, что мне нравится, и одновременно доказать себе и маме, что умею жить не так, как жил раньше», – надеется на лучшее будущее заключенный Йиржи.

Источник: echo.cz

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марафон Прага тюрьма
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