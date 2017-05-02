Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС

Социологическое исследование показало, что в Чехии к Евросоюзу относятся даже хуже, чем в Великобритании, которая выходит из состава ЕС.

Только 33% чехов воспринимает членство страны в Евросоюзе исключительно позитивно. Это самый низкий показатель по ЕС, включая Великобританию, которая покидает союз. Средний уровень удовлетворенностью Евросоюзом среди всех стран составляет 57%. Такие результаты показало исследование организации Eurobarometr, проведенное по заказу Европейского парламента.

Большая часть чехов воспринимает членство в Евросоюзе нейтрально (45%). Ответ «Не знаю» выбрали 2% чехов при среднем показателе 3% по Евросоюзу, т.е. подавляющее большинство жителей Чехии имеет свою точку зрения на ЕС.

Хотя в Чехии меньше всего жителей, удовлетворенных членством в Евросоюзе, страна не лидирует по количеству противников объединения. Исключительно негативное отношение к ЕС в Чехии выразили 20% респондентов при средней норме по Евросоюзу в 14%. Больше противников объединения живет в Греции (32%), Австрии (27%), Италии и Великобритании (по 24%).

Самыми довольными гражданами Евросоюза, согласно исследованию, оказались жители Люксембурга. Там жизнь в ЕС позитивно оценили 84% жителей, негативно – только 4%. С небольшим разрывом за ними следуют жители Ирландии (81% позитивно настроенных и 5% негативно настроенных к Евросоюзу граждан).

Также очень довольны ЕС немцы с соотношением 79:5. Такие же ответы социологи получили в Голландии. Больше 70% респондентов выразили позитивное отношение к Евросоюзу в Дании и Польше.

Интересно, что абсолютно позитивно относятся к ЕС 49% жителей Великобритании, которая выходит из союза.

Жители Греции оказались самыми скептически настроенными к Евросоюзу. После Чехии Греция заняла второе место по числу респондентов, довольных объединением (34%). За Грецией следует Италия (35%) и Хорватия (36%). В Словакии к Евросоюзу позитивно относятся 50% жителей, негативно – 9%.

Источник: Novinky.cz