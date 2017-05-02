Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС

Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС

Vladislava M 856 0
Социологическое исследование показало, что в Чехии к Евросоюзу относятся даже хуже, чем в Великобритании, которая выходит из состава ЕС.
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС

Только 33% чехов воспринимает членство страны в Евросоюзе исключительно позитивно. Это самый низкий показатель по ЕС, включая Великобританию, которая покидает союз. Средний уровень удовлетворенностью Евросоюзом среди всех стран составляет 57%. Такие результаты показало исследование организации Eurobarometr, проведенное по заказу Европейского парламента.

Большая часть чехов воспринимает членство в Евросоюзе нейтрально (45%). Ответ «Не знаю» выбрали 2% чехов при среднем показателе 3% по Евросоюзу, т.е. подавляющее большинство жителей Чехии имеет свою точку зрения на ЕС.

Хотя в Чехии меньше всего жителей, удовлетворенных членством в Евросоюзе, страна не лидирует по количеству противников объединения. Исключительно негативное отношение к ЕС в Чехии выразили 20% респондентов при средней норме по Евросоюзу в 14%. Больше противников объединения живет в Греции (32%), Австрии (27%), Италии и Великобритании (по 24%).

Самыми довольными гражданами Евросоюза, согласно исследованию, оказались жители Люксембурга. Там жизнь в ЕС позитивно оценили 84% жителей, негативно – только 4%. С небольшим разрывом за ними следуют жители Ирландии (81% позитивно настроенных и 5% негативно настроенных к Евросоюзу граждан).

Также очень довольны ЕС немцы с соотношением 79:5. Такие же ответы социологи получили в Голландии. Больше 70% респондентов выразили позитивное отношение к Евросоюзу в Дании и Польше.

Интересно, что абсолютно позитивно относятся к ЕС 49% жителей Великобритании, которая выходит из союза.

Жители Греции оказались самыми скептически настроенными к Евросоюзу. После Чехии Греция заняла второе место по числу респондентов, довольных объединением (34%). За Грецией следует Италия (35%) и Хорватия (36%). В Словакии к Евросоюзу позитивно относятся 50% жителей, негативно – 9%.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Евросоюз Чехия Опрос общественного мнения
Читайте
по теме 
Чехия заняла 4 место с самым низким долгом по ЕС
25.04.2017 11:51 Экономика
Чехия заняла 4 место с самым низким долгом по ЕС
1118 0
Названы страны с самой низкой оплатой труда в ЕС, Чехия – в их числе
11.04.2017 12:46 Экономика
Названы страны с самой низкой оплатой труда в ЕС, Чехия – в их числе
1717 0
Чешское посольство осталось последним из стран ЕС в Сирии
10.04.2017 11:10 Политика
Чешское посольство осталось последним из стран ЕС в Сирии
605 0
Европарламент утвердил безвизовый режим с Украиной
06.04.2017 14:43 Общество
Европарламент утвердил безвизовый режим с Украиной
1763 0
Последние новости:
02
мая
На пражском марафоне будут бежать заключенные
02.05.2017 17:29 Общество
На пражском марафоне будут бежать заключенные
425 0
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
02.05.2017 14:36 Общество
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
389 0
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
02.05.2017 14:35 Политика
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
1766 0
Монстрация в Праге прошла с Покемонами и провокациями
02.05.2017 13:54 Общество
Монстрация в Праге прошла с Покемонами и провокациями
1164 0
Компании в Чехии признаны самыми ответственными в мире по оплате счетов-фактур
02.05.2017 10:23 Экономика
Компании в Чехии признаны самыми ответственными в мире по оплате счетов-фактур
544 0
Возле вокзала Масарика в Праге начнутся археологические раскопки
02.05.2017 09:45 Общество
Возле вокзала Масарика в Праге начнутся археологические раскопки
702 0
Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины
02.05.2017 09:40 Общество
Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины
1272 0
На 1 мая в Праге прошли демонстрации антиисламистов, анархистов и крайних правых
02.05.2017 08:36 Общество
На 1 мая в Праге прошли демонстрации антиисламистов, анархистов и крайних правых
550 0
30
апреля
Метеорологи рассказали, когда в Чехии потеплеет
30.04.2017 11:56 Общество
Метеорологи рассказали, когда в Чехии потеплеет
2323 0
29
апреля
В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса
29.04.2017 18:26 Культура
В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса
948 0


Мобильная версия