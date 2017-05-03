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Прага 1 запретит велосипеды и электросамокаты на тротуарах в центре

Прага 1 запретит велосипеды и электросамокаты на тротуарах в центре

artyommm 420 0
Движение на велосипедах или электросамокатах будет ограничено с 10:00 до 18:00.
Прага 1 запретит велосипеды и электросамокаты на тротуарах в центре

Прага 1 запретит велосипедистам ездить по пешеходным зонам в центре города с 10:00 до 18:00. Такое решение объясняется борьбой с электрическими самокатами, которые заменили сегвеи после их запрета. Сообщество Automat, которое пропагандирует велосипеды как экологичный вид транспорта, это намерение критикует. Решить спор могло бы создание безопасных объездных маршрутов. 

Как сообщил заместитель старосты Праги 1 по вопросам транспорта Рихард Буреш, местные жители жалуются на сложную ситуацию на пешеходных зонах. Администрация решила последовать примеру других мировых столиц и ограничить велодвижение только в определенные часы дня.

Если для запрета сегвеев Праге 1 требовалось разрешение магистрата, то ограничить велосипедистов на тротуарах можно и без него. Заместитель мэра по вопросам транспорта Петр Долинек объяснил, что постановление призвано не дать возможность владельцам сегвеев заменить их другими устройствами передвижения, которые бы снова угрожали безопасности пешеходов в туристических местах столицы.

Список мест, где будет действовать ограничение, определит транспортный комитет центрального совета. Вероятно, в него войдет нижняя часть Вацлавской площади, Староместская площадь, площадь Республики, Малая площадь, улица Карлова, Михалска, Железна и Целетна, а также участки улиц На-Пршикопье, Йилской, Маиселовой и Мелантриховой, На-Мустку и 28 октября.

Источник: aktualne.cz

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велосипеды Прага Segway
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