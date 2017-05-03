В Праге открылся новый научный центр за 1,4 млрд крон

Центр информатики, робототехники и кибернетики ЧТУ появился в пражском районе Дейвице в современном здании, которое как будто обернуто пленкой.

Фото: www.ciirc.cvut.cz

Во вторник 2 мая в Праге состоялось торжественное открытие Центра информатики, робототехники и кибернетики ЧТУ (ČVUT). Открывали новый научный центр, строительство которого обошлось в 1,4 млрд крон, президент Земан и премьер-министр Соботка.

Ректор ЧТУ Петр Конвалинка сказал: «Спустя 10 лет работы мы можем, наконец, сообщить, что все готово. Появилось здание, которое уникально не только своей архитектурой, но и прежде всего тем, что в нем будет происходить».

В современном здании, которое как будто обернуто пленкой, будет работать Чешский институт информатики, робототехники и кибернетики. Уже сейчас центр работает над 5 проектами. Возглавляют команды специалисты чешского происхождения, которых Чехия привлекает обратно в страну. Как заявил директор центра, они будут воспитывать своих молодых последователей.

Центр информатики, робототехники и кибернетики ЧТУ работает, например, над автоматизированными системами управления, созданием роботов и искусственного интеллекта, а также над системами диагностики и их применением в медицине. В институте появится и первая в Чехии экспериментальная робототехническая лаборатория. На ее базе к сотрудничеству привлечены компании Siemens и Škodа Auto.

Источник: aktualne.cz