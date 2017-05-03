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В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации

В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации

artyommm 201 0
Как сообщают СМИ, причиной ареста могли стать финансовые преступления, связанные с дотациями на реконструкцию стадиона в Праге.
В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации

С утра в здании Футбольной ассоциации ЧР на Страгове работает отряд полиции. Полицейские также приехали в Министерство образования. Там был арестован заместитель министра по вопросам спорта Симона Кратохвилова. В связи с государственными программами дотаций на спорт были заведены уголовные дела в отношении трех физических лиц и одного юрлица. 

В Праге также арестовали председателя Футбольной ассоциации Чехии Мирослава Пелту. Юрлицом, в отношении которого завели дело, стала сама Ассоциация – FAČR. Задержан и председатель Чешского союза спорта Мирослав Янста. Полицейские также подозревают в причастности к делу Зденека Бржизу, главу спортивного комитета в министерстве. Проверки прошли и на магистрате: «Радиожурнал» сообщает о задержании чиновников Карла Бржезины и Сони Фаберовой. 

Министр образования Катержина Валахова дала следующие пояснения: «Несколько человек из секции спорта, включая госпожу заместителя, объясняют полиции ситуацию по данному вопросу. Я могу подтвердить, что дело касается дотаций на спорт, и полиция будет исходить из внутренних аудитов и персональных постановлений, а также дисциплинарных приказов, которые выпустила я».

СМИ пишут о том, что речь может идти о финансировании реконструкции стадиона Přátelství («Дружба») на пражском Страгове, которая была завершена в декабре прошлого года на объединенные средства Футбольной ассоциации, дотации Министерства образования и пражского магистрата. Инвестиции составили 80 млн крон.

В настоящее время в Праге и других городах Чехии проходят обыски в домах лиц, которые могут быть причастны к делу.

Источник: aktualne.cz

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Темы
полиция дотации Министерство образования Прага реконструкция стадион
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