Орнитологи бьют тревогу: В Чехии отравили рекордное число редких птиц

Только за 2017 год орнитологи нашли 18 отравленных редких птиц, включая вымирающих королевских и морских орлов, а также красных коршунов. Браконьерам грозит до 8 лет тюрьмы.

В этом году в Чехии зарегистрировали небывалое количество отравленных птиц. С января по апрель было найдено 18 отравленных хищников: в большинстве случаев это были очень редкие и вымирающие виды.

«Столько птичьих отравлений в Чехии не было с 2000 года», – заявил директор Чешской орнитологической компании Зденек Вермоузек. Отдельные случаи, по его словам, расследует полиция. В борьбе с браконьерами, отравляющими птиц, орнитологи используют специально обученных собак, которые отыскивают отравленные приманки.

В этом году в Чехии впервые отравили двух королевских орлов, четырех морских орлов и двух красных коршунов.

«Мы узнаем только о небольшой доле того, что на самом деле происходит в природе. Влияние травли ядом на популяцию хищных птиц может быть огромным», – заявил Вермоузек.

Морские орлы в Чехии относятся к видам, находящимся в критической опасности. В стране гнездится около сотни пар таких птиц. Во всей Чехии гнездится меньше сотни очень редких красных коршунов.

По данным Чешской орнитологической компании, браконьеры чаще всего используют яд карбофуран, использование которого в Европе запрещено с 2008 года. После потребления этого яда животные погибают от удушья. За использование карбофурана и отравление редких птиц преступникам грозит до 8 лет тюрьмы, а в случае нанесения общественной угрозы – еще больше.

Источник: ČTK