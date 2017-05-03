Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 17 °C
Орнитологи бьют тревогу: В Чехии отравили рекордное число редких птиц

Орнитологи бьют тревогу: В Чехии отравили рекордное число редких птиц

Vladislava M 112 0
Только за 2017 год орнитологи нашли 18 отравленных редких птиц, включая вымирающих королевских и морских орлов, а также красных коршунов. Браконьерам грозит до 8 лет тюрьмы.
Орнитологи бьют тревогу: В Чехии отравили рекордное число редких птиц

В этом году в Чехии зарегистрировали небывалое количество отравленных птиц. С января по апрель было найдено 18 отравленных хищников: в большинстве случаев это были очень редкие и вымирающие виды.

«Столько птичьих отравлений в Чехии не было с 2000 года», – заявил директор Чешской орнитологической компании Зденек Вермоузек. Отдельные случаи, по его словам, расследует полиция. В борьбе с браконьерами, отравляющими птиц, орнитологи используют специально обученных собак, которые отыскивают отравленные приманки.

В этом году в Чехии впервые отравили двух королевских орлов, четырех морских орлов и двух красных коршунов.

«Мы узнаем только о небольшой доле того, что на самом деле происходит в природе. Влияние травли ядом на популяцию хищных птиц может быть огромным», – заявил Вермоузек.

Морские орлы в Чехии относятся к видам, находящимся в критической опасности. В стране гнездится около сотни пар таких птиц. Во всей Чехии гнездится меньше сотни очень редких красных коршунов.

По данным Чешской орнитологической компании, браконьеры чаще всего используют яд карбофуран, использование которого в Европе запрещено с 2008 года. После потребления этого яда животные погибают от удушья. За использование карбофурана и отравление редких птиц преступникам грозит до 8 лет тюрьмы, а в случае нанесения общественной угрозы – еще больше.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
экология животные Чехия
Читайте
по теме 
Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии
28.04.2017 15:08 Общество
Чешский министр транспорта «удостоился» антипремии в области экологии
602 0
В Чехии предлагают новый вид отдыха – в домиках на деревьях в глухом лесу
21.04.2017 10:18 Общество
В Чехии предлагают новый вид отдыха – в домиках на деревьях в глухом лесу
1760 0
Дизельным автомобилям планируют ограничить въезд в Прагу
18.04.2017 09:00 Общество
Дизельным автомобилям планируют ограничить въезд в Прагу
1835 0
К весенним уборкам в Чехии присоединились 70 тысяч добровольцев
10.04.2017 11:46 Общество
К весенним уборкам в Чехии присоединились 70 тысяч добровольцев
468 0
Последние новости:
03
мая
В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами
03.05.2017 15:25 Общество
В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами
73 0
В Чехию попало 30 тонн бразильского куриного филе с сальмонеллой
03.05.2017 15:21 Общество
В Чехию попало 30 тонн бразильского куриного филе с сальмонеллой
82 0
В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации
03.05.2017 14:56 Общество
В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации
201 0
В Праге открылся новый научный центр за 1,4 млрд крон
03.05.2017 11:12 Общество
В Праге открылся новый научный центр за 1,4 млрд крон
354 0
Прага 1 запретит велосипеды и электросамокаты на тротуарах в центре
03.05.2017 10:48 Общество
Прага 1 запретит велосипеды и электросамокаты на тротуарах в центре
420 0
Что происходит в правительстве Чехии после заявления об отставке
03.05.2017 10:22 Политика
Что происходит в правительстве Чехии после заявления об отставке
675 0
02
мая
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС
02.05.2017 18:06 Общество
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС
1017 0
На пражском марафоне будут бежать заключенные
02.05.2017 17:29 Общество
На пражском марафоне будут бежать заключенные
514 0
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
02.05.2017 14:36 Общество
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
486 0
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
02.05.2017 14:35 Политика
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
1930 0


Мобильная версия