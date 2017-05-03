В Чехию попало 30 тонн бразильского куриного филе с сальмонеллой

Зараженное мясо поставляли в заведения общественного питания. Образцы куриного филе с сальмонеллой обнаружили даже в военной столовой.

Фото: https://www.svscr.cz

Ветеринары приказали снять с продажи больше 30 тонн куриного филе бразильского происхождения, так как в нем были найдены бактерии сальмонеллы. Зараженное мясо попало и в военную столовую. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления Патр Ворличек. За введение бракованных продуктов на рынок поставщику грозит штраф до 50 млн крон.

Ветеринары снимают с продажи две партии мяса. В первом случае речь идет о 9,3 тонны замороженных куриных грудок без костей под названием SEAFRA. Их поставляли из-за границы в чешские фирмы TWARDZIK CZ в Куновице и Laris Trading Company с офисом в Кладно. У них мясо покупали другие субъекты. Конечными покупателями были заведения общественного питания, среди которых оказалась и военная столовая. Именно там и взяли образцы мяса, в которых обнаружили сальмонеллу.

Вторая партия весом 21,2 тонны была отправлена в два чешских учреждения: магазин Lesko и фирму BENSTA. В этом случае конечными покупателями также были заведения общественного питания.

svscr.cz

Сальмонеллу в мясе из Бразилии впервые обнаружили еще в начале апреля. Во время сбора образцов из двух бракованных партий на складах в Краловоградецком крае и Высочине находилось 940 кг мяса, еще часть уже попала в заведения общественного питания. Ранее бактерии в бразильском мясе обнаружили словацкие ветеринары.

Бразильское правительство обвинило местного экспортера мяса в том, что он долгое время продавал испорченную говядину и курицу и подкупал местных санврачей и политиков. Федеральная полиция Бразилии обвинила в связи с продажей испорченного мяса и подкупом политиков и гигиенистов 63 человека. Чешские ветеринары с того времени проводят расширенные проверки импортного мяса.

Бактерия сальмонелла вызывает болезнь сальмонеллез – острую кишечную инфекцию, характеризующуюся интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта. У заболевшего сальмонеллезом человека может повыситься температура, проявиться головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократная диарея. При достаточной тепловой обработке продукта сальмонелла погибает.

В прошлом году в Чехию из Бразилии ввезли 1163 тонны птичьего мяса.

Источник: svscr.cz