Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 17 °C
В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами

В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами

artyommm 73 0
Правительство одобрило предложение МВД об образовании спецподразделения, которое будет специализироваться на дронах, а также расширении штата полицейских для охраны аэропортов.
В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами

В Чехии хотят увеличить штат полицейских, которые следят за порядком и безопасностью в международных аэропортах. Набрать планируют 221 нового сотрудника. Предложение министра внутренних дел Милана Хованеца уже одобрило правительство. Набирать и тренировать новобранцев планируют в течение двух лет. Также кабинет министров утвердил планы МВД по использованию дронов на службе, должно появиться специальное подразделение.

Базы для беспилотных летательных устройств в ближайшие два года должны появиться в Праге, Брно, Остраве и Ческе-Будеевице. Полиция также планирует улучшить защиту от дронов, например, на Пражском Граде или в другой резиденции президента – в Ланах. В целом на образование подразделения, покупку техники, охранных устройств и зарплаты новым полицейским до конца 2019 года Чехия заплатит около 160 млн крон.

Полиция обещает, что дроны помогут в поисках пропавших людей в труднодоступных местах, в сборе информации о пожарах, авариях на производстве, природных бедствиях. Беспилотные летательные аппараты также будут использовать в исследовании взрывчатки и для охраны государственных границ.

На данный момент чешская полиция располагает 12 общедоступными дронами, которые используются в том числе и в регионах. В будущем полицейские хотят купить 8 улучшенных дронов для спецподразделения с возможностью шифрования трансляции изображения и звукового сигнала. 

Новое подразделение планируют составить из 28 человек. Первых 10 человек полиция хочет принять уже в этом году. Первая база для управления дронами должна появиться в Праге уже в следующем году, в остальных городах – не позднее второй половины 2019 года.

Полиция предупреждает общественность об опасности, которую могут нести полюбившиеся многим дроны. Их могут использовать для транспортировки взрывчатки или сообщений о подготовке терактов или преступлений. В настоящее время у полиции нет специального оборудования, которое бы позволило распознать беспилотное летательное средство и обезвредить его. 

До 2020 года планируется разработка и тестирование системы, которая бы позволила брать контроль над подозрительными устройствами. Система должна будет вести мониторинг заданного воздушного пространства и отклонять объект в другую сторону. 

А пока полиция собирается купить и пользоваться доступными средствами: электронными глушилками, радарами и анализаторами радиосигнала. Это оборудование появится на важных зданиях, включая резиденции президента. 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция технологии
Читайте
по теме 
В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации
03.05.2017 14:56 Общество
В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации
201 0
Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины
02.05.2017 09:40 Общество
Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины
1388 0
В Брно на полицейских напали 20 бездомных
28.04.2017 15:56 Общество
В Брно на полицейских напали 20 бездомных
1783 0
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
25.04.2017 11:38 Общество
На Целетной улице в центре Праги сегодня утром прогремел выстрел
2515 0
Последние новости:
03
мая
В Чехию попало 30 тонн бразильского куриного филе с сальмонеллой
03.05.2017 15:21 Общество
В Чехию попало 30 тонн бразильского куриного филе с сальмонеллой
82 0
Орнитологи бьют тревогу: В Чехии отравили рекордное число редких птиц
03.05.2017 14:57 Общество
Орнитологи бьют тревогу: В Чехии отравили рекордное число редких птиц
112 0
В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации
03.05.2017 14:56 Общество
В Чехии задержали замминистра образования и председателя Футбольной ассоциации
201 0
В Праге открылся новый научный центр за 1,4 млрд крон
03.05.2017 11:12 Общество
В Праге открылся новый научный центр за 1,4 млрд крон
354 0
Прага 1 запретит велосипеды и электросамокаты на тротуарах в центре
03.05.2017 10:48 Общество
Прага 1 запретит велосипеды и электросамокаты на тротуарах в центре
420 0
Что происходит в правительстве Чехии после заявления об отставке
03.05.2017 10:22 Политика
Что происходит в правительстве Чехии после заявления об отставке
675 0
02
мая
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС
02.05.2017 18:06 Общество
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС
1017 0
На пражском марафоне будут бежать заключенные
02.05.2017 17:29 Общество
На пражском марафоне будут бежать заключенные
514 0
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
02.05.2017 14:36 Общество
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
486 0
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
02.05.2017 14:35 Политика
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
1930 0


Мобильная версия