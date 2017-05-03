В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами

Правительство одобрило предложение МВД об образовании спецподразделения, которое будет специализироваться на дронах, а также расширении штата полицейских для охраны аэропортов.

В Чехии хотят увеличить штат полицейских, которые следят за порядком и безопасностью в международных аэропортах. Набрать планируют 221 нового сотрудника. Предложение министра внутренних дел Милана Хованеца уже одобрило правительство. Набирать и тренировать новобранцев планируют в течение двух лет. Также кабинет министров утвердил планы МВД по использованию дронов на службе, должно появиться специальное подразделение.

Базы для беспилотных летательных устройств в ближайшие два года должны появиться в Праге, Брно, Остраве и Ческе-Будеевице. Полиция также планирует улучшить защиту от дронов, например, на Пражском Граде или в другой резиденции президента – в Ланах. В целом на образование подразделения, покупку техники, охранных устройств и зарплаты новым полицейским до конца 2019 года Чехия заплатит около 160 млн крон.

Полиция обещает, что дроны помогут в поисках пропавших людей в труднодоступных местах, в сборе информации о пожарах, авариях на производстве, природных бедствиях. Беспилотные летательные аппараты также будут использовать в исследовании взрывчатки и для охраны государственных границ.

На данный момент чешская полиция располагает 12 общедоступными дронами, которые используются в том числе и в регионах. В будущем полицейские хотят купить 8 улучшенных дронов для спецподразделения с возможностью шифрования трансляции изображения и звукового сигнала.

Новое подразделение планируют составить из 28 человек. Первых 10 человек полиция хочет принять уже в этом году. Первая база для управления дронами должна появиться в Праге уже в следующем году, в остальных городах – не позднее второй половины 2019 года.

Полиция предупреждает общественность об опасности, которую могут нести полюбившиеся многим дроны. Их могут использовать для транспортировки взрывчатки или сообщений о подготовке терактов или преступлений. В настоящее время у полиции нет специального оборудования, которое бы позволило распознать беспилотное летательное средство и обезвредить его.

До 2020 года планируется разработка и тестирование системы, которая бы позволила брать контроль над подозрительными устройствами. Система должна будет вести мониторинг заданного воздушного пространства и отклонять объект в другую сторону.

А пока полиция собирается купить и пользоваться доступными средствами: электронными глушилками, радарами и анализаторами радиосигнала. Это оборудование появится на важных зданиях, включая резиденции президента.

Источник: ceskenoviny.cz