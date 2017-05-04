Жители Праги назвали главные проблемы своих районов

Как живется горожанам в разных районах Праги? Чем они довольны, а что их раздражает в своей городской части? Ответы на эти вопросы жители Праги дали для социального исследования.

Социальный опрос, проведенный Центром анализов и эмпирических исследований для издания Pražský deník, показал, что главная проблема пражан – парковка. Жители большинства районов Праги назвали главной проблемой синие зоны парковки и проблемы со стоянкой. Только в Праге 8, 9 и 10 горожане назвали своей основной проблемой шум, существование игорных заведений и соседство с бездомными.

Специфические ответы дали жители Праги 6. Там главной проблемой чаще всего называли высокую стоимость воды и отведения сточных вод. По словам пресс-секретаря Праги 6 Мартина Хуравого, городская часть в этом не виновата. Высокие цены на жилье, на которые также пожаловались жители этого района, пресс-секретарь связывает с привлекательностью и высоким стандартом жизни в этой части города.

«Упомянутые в исследовании проблемы с парковкой и синими зонами, напротив, входят в зону влияния ратуши. В прошлых исследованиях жители Праги 6 называли парковку главной проблемой. Теперь она сдвинулась на второе место. Мне кажется, это говорит о том, что введение синих зон помогло большинству резидентов», – заметил пресс-секретарь Праги 6.

Жители Праги 7 назвали второй важнейшей проблемой после парковки проживание рядом с «неприспосабливаемыми» гражданами. В эту категорию входят бездомные и наркоманы. Местная ратуша старается подключать бездомных и других людей в тяжелом положении к уборке улиц и другим работам. В этом районе также разработана система социального жилья и организаций, включая корабль Hermes для бездомных, ночлежки и дневной центр Армии спасения.

«Мы любим помогать, но если бы социальные центры были распространены по всей территории Праги, это было бы удобнее и эффективнее», – сказал пресс-секретарь Праги 7 Мартин Вокуш.

Проблемы с наркоманами мешают и жителям Праги 2. Местная администрация пытается сотрудничать с Полицией ЧР, городской полицией и некоммерческими организациями, чтобы наказывать таких граждан и принимать профилактические меры. В районе пытаются ограничить использование наркотиков поблизости школ и детских садов.

Среди плюсов своих районов пражане чаще всего называли парки и зеленые зоны. Как главное преимущество своего района этот фактор выделили жители Праги 3,4,5,6,8, 9 и 10. Жители Праги 1 назвали главным преимуществом своего района доступность общественного транспорта.