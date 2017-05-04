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Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП

Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП

artyommm 517 0
Автовладельцам в Чехии напомнили, что они имеют право на компенсацию разницы в рыночной стоимости автомобиля до аварии и после ремонта в связи ДТП.
Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП

Автовладельцы в Чехии могут требовать возмещения разницы между рыночной стоимостью автомобиля до аварии и после нее. Конституционный суд постановил, что правосудие должно учитывать экономические реалии. Цена на отремонтированный после ДТП автомобиль при последующей продаже обычно значительно ниже, даже если авария не нанесла существенного вреда функциональности и внешнему виду транспортного средства.

Как пояснил журналистам судья Войтех Шимичек, если в конкретном случае будет доказано, что рыночная стоимость автомобиля до ремонта из-за ДТП и после него значительно отличается, эта разница должна быть компенсирована как ущерб.

На эту тему в Чехии в последнее время стали говорить в связи с иском компании Terma, которая требовала от виновника ДТП и страховой компании компенсацию 100 тысяч крон для возмещения разницы рыночной стоимости автомобиля до аварии и после. Суд решил, что компания должна получить только деньги на ремонт. Теперь дело пересмотрят.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
дтп Чехия суды Автомобили авария
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