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Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии

Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии

artyommm 249 0
Мобильные операторы Чехии подготовили план, который позволит улучшить качество связи для пассажиров в поездах.
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии

В прошлом году в Чехии изучили качество покрытия мобильным сигналом железнодорожных маршрутов. Тогда Чешское управление телекоммуникаций выявило, что качество связи ухудшают даже стены вагонов. Прошло больше года, и операторы разработали предложение по улучшению передачи голосовых и цифровых данных в поездах Чехии. 

Повысить качество сигнала можно будет только при его усилении в вагонах, в которых связь сильно заглушается. В прошлом году выяснилось, что в вагонах старого типа пассажирам удобнее пользоваться мобильными телефонами, чем в современных поездах. Решить эту проблему должны ретрансляторы мобильного сигнала, которые уже используются, например, в Швейцарии и Германии. В данном случае операторы не смогут ничего сделать без содействия транспортных компаний.

Кроме вагонов, проблему представляет и недостаточное покрытие связью основных железнодорожных коридоров. Чтобы ее решить, понадобится нарастить внешнюю инфраструктуру. 

Источник: idnes.cz

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Темы
мобильный телефон мобильная связь поезда Чехия
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