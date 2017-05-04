Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии

Мобильные операторы Чехии подготовили план, который позволит улучшить качество связи для пассажиров в поездах.

В прошлом году в Чехии изучили качество покрытия мобильным сигналом железнодорожных маршрутов. Тогда Чешское управление телекоммуникаций выявило, что качество связи ухудшают даже стены вагонов. Прошло больше года, и операторы разработали предложение по улучшению передачи голосовых и цифровых данных в поездах Чехии.

Повысить качество сигнала можно будет только при его усилении в вагонах, в которых связь сильно заглушается. В прошлом году выяснилось, что в вагонах старого типа пассажирам удобнее пользоваться мобильными телефонами, чем в современных поездах. Решить эту проблему должны ретрансляторы мобильного сигнала, которые уже используются, например, в Швейцарии и Германии. В данном случае операторы не смогут ничего сделать без содействия транспортных компаний.

Кроме вагонов, проблему представляет и недостаточное покрытие связью основных железнодорожных коридоров. Чтобы ее решить, понадобится нарастить внешнюю инфраструктуру.

Источник: idnes.cz