В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла

В лифте находилась пожилая пара. Пострадавших родителей обнаружил сын, который и вызвал скорую помощь.

При падении домашнего лифта в частном доме погибла женщина. Мужчина, который тоже находился с ней в кабине, получил серьезные травмы. Дело расследует полиция Пльзеня.

Несчастный случай произошел в Добржанах на улице Хотешовска около полудня. «Мы получили сообщение о падении домашнего лифта в частном доме. На место прибыли криминалисты, которые занимаются делом», – прокомментировали в полиции Пльзеня.

Женщина, несмотря на помощь медиков, не пережила падения и скончалась. Мужчина получил многочисленные серьезные травмы, и после осмотра его отвезли в больницу. По словам свидетеля, у пожилой пары в доме работал лифт, на котором можно было спуститься в подвал. По информации полиции, супругов обнаружил сын. Как долго они находились без помощи в доме, пока неизвестно.

Источник: novinky.cz