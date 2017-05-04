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В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла

В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла

artyommm 543 0
В лифте находилась пожилая пара. Пострадавших родителей обнаружил сын, который и вызвал скорую помощь.
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла

При падении домашнего лифта в частном доме погибла женщина. Мужчина, который тоже находился с ней в кабине, получил серьезные травмы. Дело расследует полиция Пльзеня. 

Несчастный случай произошел в Добржанах на улице Хотешовска около полудня. «Мы получили сообщение о падении домашнего лифта в частном доме. На место прибыли криминалисты, которые занимаются делом», – прокомментировали в полиции Пльзеня. 

Женщина, несмотря на помощь медиков, не пережила падения и скончалась. Мужчина получил многочисленные серьезные травмы, и после осмотра его отвезли в больницу. По словам свидетеля, у пожилой пары в доме работал лифт, на котором можно было спуститься в подвал. По информации полиции, супругов обнаружил сын. Как долго они находились без помощи в доме, пока неизвестно.

Источник: novinky.cz

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полиция Пльзень Чехия
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