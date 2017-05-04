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Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир

Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир

Vladislava M 1752 0
1 мая 16-летняя Луция Мысликова вместе с друзьями-скаутами вышла на протест против демонстрации неонацистов в Брно. Фото, на котором с ней разговаривает экстремист, облетело весь мир.
Фото: Владимир Чичманец
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир

Фотография 16-летней девочки-скаута Луции Мысликовой, которая 1-го мая вышла вместе со своими друзьями в Брно против демонстрации неонацистов, облетела за несколько часов весь мир. Снимок, который сделал фотограф Владимир Чичманец, стал одним из самых распространяемых в социальных сетях.

На фотографию обратила внимание и Главная всемирная организация скаутов – World Organization of the Scout Movement (WOSM), которая опубликовала его на своей странице. Вчера вечером снимок набрал 1300 репостов и почти 4000 лайков.

Также фотографию опубликовали портал Dailymail.co.uk, международный развлекательный портал Mashable и издание International Business Times, которое написало, что люди из всех гражданских слоев вышли на улицы во время демонстрации экстремистов в Чехии, чтобы выразить свою поддержку многообразию.

 

На девочку обратили внимание и правые организации, симпатизирующие экстремистам. Они сообщили о том, что Луция поддерживает международное анархическое антифашистское движение Good Night White Pride.

На девочке действительно были надеты гольфы с логотипом этой организации, изображающим лежащего нациста и стоящего над ним антифашиста, который бьет его по голове. Сама Луция Мысликова в интервью Radio Wave подтвердила, что ее интересуют антифашистские и феминистские темы. По ее словам, она поучаствовала в протесте против демонстрации экстремистов в скаутской форме потому, что движение скаутов призывает своих участников быть свободными и протестовать против того, что им не нравится.

Скауты похвалили Луцию за участие в протесте.

«Мы рады, что молодые скауты по собственной воле выражают несогласие с демонстрацией правых экстремистов в общественном месте. Тем более, они делают это осознанно и цивилизованно», – сказала пресс-секретарь чешских Скаутов Йитка Тауссикова.

По ее словам, скауты всегда были против любого вида диктатуры: как нацистской, так и коммунистической.

 

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Темы
Неонацисты демонстрация Брно Чехия
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