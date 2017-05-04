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Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку

Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку

artyommm 118 0
Пасеки в Праге встречаются повсюду: на крышах гостиниц, торговых центров и даже банков. Пражский мед сравним по качеству с собираемым в горах.
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку

В Праге созданы хорошие условия для пчел. Об этом свидетельствует постоянно растущее количество пчеловодов. Если только недавно их было зарегистрировано 550, то сейчас уже 580. Прага может по праву считаться одним из самых зеленых городов мира с многочисленными парками, где любят обитать пражские пчелы. За последние несколько лет пасеки стали появляться в самых разных местах: на крышах отелей, торговых центров и банков. Своих пчел хотят завести и пчеловоды-любители.

Пражский мед считается очень качественным, так как местные пчелы летают в ближайшие парки, а не на поля, опрыскиваемые защитными растворами. Из-за этого мед может содержать пестициды. Единственной проблемой для пчеловодов является автотранспорт, который может негативно влиять на качество продукта.

Учитель по пчеловодству и член республиканского комитета Чешского союза пчеловодов Праги Августин Увачик рассказывает, что пражский мед, который собирают на крышах отелей или вблизи магистралей, проверяли в лабораториях. Оказалось, что по качеству он такой же, как на Шумаве или в Крконоше.

В прошлом году на крыше магистрата на Марианской площади также появилась пасека. Шесть пчелиных семей дали около 120 кг меда, и его потом раздавали туристам и другим гостям. Пасека есть и у Национального театра. Часто встречаются пасеки и на крышах жилых домов, например, вблизи парков.

Чехия входит в число стран с успешным пчеловодством. Всего на территории республики находится около 650 тысяч пасек. В этом году пчелы в Праге поселятся в новом доме – на крыше здания Рудольфинума, резиденции Чешской филармонии.

Источник: novinky.cz

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пчеловодство Прага
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