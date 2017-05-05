Чехия вошла в число самых расистских стран Европы

Многолетнее исследование Гарварда показало, что хуже всех в Европе чернокожих людей воспринимают в Чехии и Латвии.

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Издание Mind Hacks, специализирующееся на психологических и неврологических исследованиях, опубликовало новую карту Европы. На ней отражено, насколько легко белые европейцы ассоциируют чернокожие лица с негативными концептами.

При исследовании люди проходили психологические ассоциативные тесты Гарвардского Университета в рамках проекта Project Implicit. При тестировании людям предлагали два понятия из разных категорий. Из них нужно было быстро выбрать то, которое ассоциируется у пользователя с чернокожим лицом. Результаты тестирования показывали, как человек автоматически выбирает между двумя категориями: положительной и отрицательной. Этот показатель отражал расовые настроения людей и мог не проявляться на их поведении.

Скриншот теста

Данные для составления карты исследователи Гарварда собирали с 2002 по 2015 год. За это время тесты успели пройти 288 076 белых европейцев.

Синим цветом на карте отмечены страны с самым низким уровнем предвзятости по расовому признаку. Красным цветом отмечены государства с высоким уровнем расовых предубеждений. Темно-коричневым цветом выделены страны с негативным восприятием чернокожих. Такими странами оказались Чехия и Латвия.

Жители Чехии и Латвии быстрее других выбирали негативные концепты по отношению к чернокожим людям. Намного более позитивным восприятием чернокожих лиц отличились жители Словении, Великобритании, Ирландии и др. Тем не менее, ни одна страна Европы не показала полностью позитивного восприятия черного цвета кожи.