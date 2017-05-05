На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют

Транспортное предприятие рассказало об изменениях в работе общественного транспорта, магистрат попросил перепарковать машины.

В воскресенье, 7 мая, в 9:00 стартует 23-й по счету пражский международный марафон Volkswagen. В забеге собирается участвовать более 10 тысяч человек из 88 стран мира. Им предстоит преодолеть дистанцию 42 км 195 м.

В этом году маршрут марафона изменили ради комфорта участников. Организаторы также решили убрать из программы в воскресенье эстафету и перенести семейное соревнование. Дети с родителями побегут в субботу, 6 мая.

Те, кто в воскресенье не собирается участвовать в марафоне, но планирует поехать в центр на автомобиле, должны набраться терпения. Полиция перекроет Чехув и Манесув мост, будет закрыта Масарикова набережная, Мост легий, Тешновский тоннель, улица Целетна и еще около 30 мест. Улицы и перекрестки будут открываться и закрываться с 8:00 до 16:00, в остальное время транспорт будет ездить как обычно.

Организаторы рекомендуют водителям воздержаться от поездок в исторический центр Праги на выходных. Ограничения коснутся и работы общественного транспорта (просмотреть изменения на сайте Ropid). Магистрат призывает жителей Праги 1 и Праги 2 перепарковать машины, которые сейчас стоят по трассе марафона. В противном случае их заберет эвакуатор.

Источник: denik.cz