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На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют

На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют

artyommm 124 0
Транспортное предприятие рассказало об изменениях в работе общественного транспорта, магистрат попросил перепарковать машины.
На выходных в Праге пройдет международный марафон, центр перекроют

В воскресенье, 7 мая, в 9:00 стартует 23-й по счету пражский международный марафон Volkswagen. В забеге собирается участвовать более 10 тысяч человек из 88 стран мира. Им предстоит преодолеть дистанцию 42 км 195 м. 

В этом году маршрут марафона изменили ради комфорта участников. Организаторы также решили убрать из программы в воскресенье эстафету и перенести семейное соревнование. Дети с родителями побегут в субботу, 6 мая. 

Те, кто в воскресенье не собирается участвовать в марафоне, но планирует поехать в центр на автомобиле, должны набраться терпения. Полиция перекроет Чехув и Манесув мост, будет закрыта Масарикова набережная, Мост легий, Тешновский тоннель, улица Целетна и еще около 30 мест. Улицы и перекрестки будут открываться и закрываться с 8:00 до 16:00, в остальное время транспорт будет ездить как обычно.

Организаторы рекомендуют водителям воздержаться от поездок в исторический центр Праги на выходных. Ограничения коснутся и работы общественного транспорта (просмотреть изменения на сайте Ropid). Магистрат призывает жителей Праги 1 и Праги 2 перепарковать машины, которые сейчас стоят по трассе марафона. В противном случае их заберет эвакуатор.

Источник: denik.cz

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марафон транспорт Прага
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