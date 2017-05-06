Сегодня в Праге пройдет марш за легализацию марихуаны

Марш начнется в 12:30 на Карловой площади. Участники пройдут через Вацлавскую площадь на остров Штванице.

Сегодня в центре Праги состоится шествие в поддержку легализации марихуаны. Уже двадцатый по счету марш под названием Million Marihuana March традиционно начнется в 12:30 на Карловой площади. Оттуда люди с музыкальным сопровождением отправятся через Вацлавскую площадь на остров Штванице, где пройдут тематические дискуссии и развлекательная программа.

В прошлые годы в акции поучаствовали тысячи человек. В этом году за безопасностью, как и всегда, будут следить полицейские. Водителям нужно быть готовым к тому, что улицы по маршруту шествия на короткое время перекроют.

Демонстранты будут требовать, чтобы в Чехии легализовали возможность выращивать и хранить коноплю и продукцию из нее для собственного потребления: не только в целях лечения, но и для отдыха.

Пока в Чехии можно легально использовать коноплю только с медицинскими целями. В остальных случаях марихуана остается противозаконной. За выращивание или хранение марихуаны не в минимальном допустимом количестве предусмотрено наказание.

По исследованиям, марихуана в Чехии является самым распространенным нелегальным наркотиком. Ее пробовали больше половины людей в возрасте от 15 до 34 лет. Лечение марихуаной разрешил закон, принятый в апреле 2013 года. С того момента коноплю в Чехии официально разрешено использовать для смягчения симптомов у взрослых, больных раком, рассеянным склерозом или СПИДом.

Лечебная конопля в чешских аптеках до сих пор недоступна из-за спора между поставщиком и Государственным управлением по контролю лекарств. На данный момент управление ищет нового поставщика чешской конопли.

Источник: ČTK