Лев покусал посетителя частного чешского зоопарка

Мужчина хотел сделать удачный кадр: для этого он перелез через ограду и просунул руку с фотоаппаратом в клетку со львами.

Фото: Policie ČR

49-летнего мужчину из Праги в пятницу утром покусал лев в населенном пункте Штиты-Кламош Краловоградецкого края. В местном частном зоопарке посетитель воспользовался моментом, когда владельцы отвлеклись, чтобы сфотографироваться возле трехлетнего льва. В результате животное напало на мужчину. Помочь пострадавшему приехали врачи скорой помощи.

«Лев покусал мужчине руки. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. После осмотра его перевезли в больницу для дальнейшего хирургического обследования», – подтвердил пресс-секретарь скорой помощи Иво Новак.

Лев по имени Макс, по его словам, во время инцидента не покидал клетку. Пострадавший мужчина перелез метровую ограду и перешел через газон, за которым находилась клетка со львами. Там он просунул руку с фотоаппаратом через решетку прямо в клетку, чтобы сделать снимок льва. Этот жест так вызвал у животного сильное раздражение, поэтому лев сразу же напал на мужчину.

Теперь подробности инцидента исследуют полицейские из города Хлумец-над-Цидлиноу.

Источник: Novinky.cz