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Чешские экстремисты угрожают расправой прославившейся школьнице из Брно

Чешские экстремисты угрожают расправой прославившейся школьнице из Брно

Vladislava M 825 0
Фото 16-летней школьницы-скаута из Брно, которая поучаствовала в протесте против экстремистов на 1 мая, опубликовали крупнейшие западные СМИ. После этого неонацисты стали угрожать ей расправой.
Чешские экстремисты угрожают расправой прославившейся школьнице из Брно

Чешские полицейские занимаются страницей на Facebook, призывавшей к расправе над 16-летней школьницей-скаутом, которая прославилась после своего протеста против экстремистов в Брно. Полиция принимает меры по обеспечению безопасности девочке. Об этом сообщил Центр против терроризма и гибридных угроз ЧР.

Фотография девочки, которая выступила против экстремистов во время их демонстрации в Брно, вызвала широкий интерес чешских и зарубежных СМИ.

«Полиция ЧР и пользователи FB нашли страницу, которая призывала к тому, чтобы совершить самосуд над школьницей. Полиция оценивает возможные риски и предпринимает шаги к обеспечению безопасности девочки, а также рассматривает юридическую квалификацию этого поведения», – сообщил центр в Twitter.

На демонстрации в Брно 1 мая собралось около 150 сторонников крайних правых и 300 их противников. Фотографию, разлетевшуюся по интернету, сделал один из участников демонстрации Владимир Чичманец, который заметил, как один из экстремистов обменивается мнениями со школьницей. Они спорили о национальностях, государствах, миграции и беженцах.

Фото привлекло внимание крупных западных СМИ и было опубликовано в The Guardian, CNN и др.

Источник: echo.cz

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Темы
полиция Неонацисты Чехия
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