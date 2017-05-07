Чешские экстремисты угрожают расправой прославившейся школьнице из Брно

Фото 16-летней школьницы-скаута из Брно, которая поучаствовала в протесте против экстремистов на 1 мая, опубликовали крупнейшие западные СМИ. После этого неонацисты стали угрожать ей расправой.

Чешские полицейские занимаются страницей на Facebook, призывавшей к расправе над 16-летней школьницей-скаутом, которая прославилась после своего протеста против экстремистов в Брно. Полиция принимает меры по обеспечению безопасности девочке. Об этом сообщил Центр против терроризма и гибридных угроз ЧР.

Фотография девочки, которая выступила против экстремистов во время их демонстрации в Брно, вызвала широкий интерес чешских и зарубежных СМИ.

«Полиция ЧР и пользователи FB нашли страницу, которая призывала к тому, чтобы совершить самосуд над школьницей. Полиция оценивает возможные риски и предпринимает шаги к обеспечению безопасности девочки, а также рассматривает юридическую квалификацию этого поведения», – сообщил центр в Twitter.

Policie vyhodnocuje související rizika, přijímá kroky k zajištění bezpečí dívky a zvažuje právní kvalifikaci tohoto nebezpečného jednání. — CTHH MV (@CTHH_MV) 7 мая 2017 г.

На демонстрации в Брно 1 мая собралось около 150 сторонников крайних правых и 300 их противников. Фотографию, разлетевшуюся по интернету, сделал один из участников демонстрации Владимир Чичманец, который заметил, как один из экстремистов обменивается мнениями со школьницей. Они спорили о национальностях, государствах, миграции и беженцах.

Фото привлекло внимание крупных западных СМИ и было опубликовано в The Guardian, CNN и др.

Источник: echo.cz