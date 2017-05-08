Сегодня в Чехии отмечают окончание Второй мировой войны

На Виткове и в других местах по всей республике пройдут памятные акции.

Во многих местах в Чехии сегодня состоятся памятные мероприятия с участием политиков и свидетелей войны в честь годовщины окончания Второй мировой. Верховные представители государства и армии по традиции соберутся у Национального памятника в Праге на Виткове. Конец войны сегодня отметят и в других странах Европы.

В этом году в мероприятии не будет участвовать президент Милош Земан, который появится на публике только после полудня, чтобы назначить новых генералов. Среди них должна появиться и первая женщина-генерал чешской армии Ленка Шмердова.

В акции памяти на Виткове примет участие премьер Богуслав Соботка, министр обороны Мартин Стропницки и начальник генерального штаба армии Йозеф Бечвар. Заместителем президента на мероприятии будет председатель Сената Милаш Штех. По окончании церемонии министр обороны вручит наивысшие награды 32 военным ветеранам и другим удостоенным ее лицам.

Во Второй мировой войне участвовало большинство стран мира. Количество жертв превысило 60 млн человек – больше всего за историю человечества. Чехи воевали против нацистов на западном и восточном фронтах.

Источник: ceskenoviny.cz