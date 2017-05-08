Чешский Парламент объявил на сегодня День открытых дверей

Все желающие смогут посетить Грзанский дворец на Градчанах, здание Парламента на Малой Стране, Коловратский и Вальдштейнский дворцы.

Фото: www.facebook.com/RiinaKikkasCityPhotos Вальдштейнский дворец

По случаю Дня победы сегодня в Праге пройдет День открытых дверей в Парламенте Чешской Республики. Грзанский дворец на Градчанах и резиденция Парламента на Малой Стране сегодня будут доступны для всех желающих. Сенат откроет двери своих Коловратского и Вальдштейнского дворцов. В Коловратском дворце почтут память председателя правительства при протекторате Алоиса Элиаша, который был застрелен нацистами 75 лет назад.

Посетителей Коловратского дворца ожидают комментированные экскурсии. В Вальдштейнском дворце экскурсии проводиться не будут, посетители смогут самостоятельно осмотреть зал переговоров, Главный зал, Рыцарский зал и Мифологический коридор. Оба объекта будут открыты с 9:00 до 16:00.

В это же время будет открыта и резиденция Палаты депутатов. Экскурсоводы покажут посетителям церемониальные залы, главный зал переговоров, залы заседаний и кабинеты некоторых комитетов Парламента.

Экскурсии по Грзанскому дворцу будут проводиться с 10:00 до 17:00. Кроме интерьера гости смогут осмотреть экспозиции «Символы республики» и «Мое государство», а также полюбоваться видом с террасы, которую любил Томаш Гаррик Масарик, живший во дворце с 1894 по 1896 гг.

Источник: ceskenoviny.cz