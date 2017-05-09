Легендарные трамваи T3 вернутся в Прагу в модернизированном виде

Иконическую модель трамвая Т3 снова модернизировали: легендарный трамвай вернется в Прагу с обновленным салоном, низкой платформой и LED-подсветкой на дверях.

Через несколько дней в Праге появится первый модернизированный трамвай легендарной модели Т3. Это будет экспериментальная версия низкоплатформенного трамвая от архитектора Патрика Котаса. В ближайшие годы модель должна значительно изменить транспортный парк в столице.

Речь идет не о новом трамвае, а о второй модернизированной версии «те-тройки» – легендарного трамвая 60-х годов прошлого века. После изменений за 8,4 млн крон в трамвае появится новое электрическое оснащение, изменится интерьер и внешний вид.

Главное изменение заключается в том, что в трамвае будет низкая платформа. На данный момент по Праге ездит 33 таких трамвая, а теперь могут появиться еще десятки новых. Это изменение упрощает въезд в трамвай инвалидам-колясочникам, семьям с детьми в колясках. Войти в такой трамвай гораздо проще пенсионерам.

Обновленный Т3 с низкой платформой, ATELIÉR PATRIKA KOTASE

«У модернизированных около 2000 года трамваев Т3 уже истекает технический срок годности. Благодаря новой модернизации они смогут ездить еще 16-20 лет. Теперь мы будем тестировать пилотную модель», – сообщил руководитель трамвайного отдела Пражского транспортного предприятия Милан Слунечко.

Если тестирование пройдет хорошо, то проект утвердят, и Прага закажет 90 трамваев «T3 R.P» в следующем году.

Новая версия, предложенная известным транспортным архитектором Патриком Котасом, будет визуально напоминать изначальную модель Т3, хотя фактически от нее будет использован только кузов. Все остальное в трамвае поменяли уже в 2000 году, когда проходила первая модернизация.

«Трамвай Т3 с течением времени стал иконой трамвайного дизайна. Поэтому логично вернуться к изначальной цветовой гамме (кремовый и красный). Модернизированный трамвай с низкой платформой в центральной части будет более удобным, но по внешнему виду будет выглядеть, как историческая модель», – рассказал архитектор Патрик Котас.

Голову трамвая украсит треугольник кремового цвета, который будет отличать модернизированный Т3 с низкой платформой от остальных трамваев «те-троек».

ATELIÉR PATRIKA KOTASE

В интерьере изменится обшивка стен, вид поручней и сидений. Хотя в трамваях останутся сидения Fainsa, вместо тканевой обивки на них используют пластиковую серого и красного цветов, типичных для Т3.

На дверях модернизированных трамваев будут установлены элементы LED для безопасности. Когда можно будет выходить, они будут светиться зеленым цветом, а при окончании выхода и входа – красным. Ни в каких других трамваях Праги таких устройств пока нет.

Источник: Lidovky.cz