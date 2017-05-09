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«Бессмертный полк» в Праге прошел с протестом

«Бессмертный полк» в Праге прошел с протестом

artyommm 614 0
В шествии приняло участие около 1000 человек. Они прошли с плакатами и георгиевскими лентами от Лоретанской до Градчанской площади, где состоялся концерт с участием детских хоров.
Фото: 420on.cz
«Бессмертный полк» в Праге прошел с протестом

Российская акция «Бессмертный полк» состоялась 8 мая в центре Праги. Около 1000 человек присоединилось к шествию от Лоретанской (чеш. Loretánské náměstí) до Градчанской площади (чеш. Hradčanské náměstí), которое завершилось выступлениями участников и концертом.  

Акция началась в 12:30. Участники собрались на Лоретанской площади и пошли колонной по улице Лоретанской в сторону Градчанской площади. На главном транспаранте между надписями на русском «Бессмертный полк» и на чешском Nesmrtelný pluk были размещены чешский и российский флаги.

В мероприятии участвовали преимущественно русскоязычные мигранты, живущие в Чехии. Среди участников можно было встретить и чехов. Некоторые шли с фотографиями военных, родственников, участвовавших во Второй мировой войне на стороне Красной Армии. У большинства людей на видном месте были прикреплены черно-оранжевые георгиевские ленты. Их раздавали на месте сбора. 

На улице Лоретанской участников «Бессмертного полка» встретили пятеро митингующих против данного шествия. Чехи стояли на обочине с листами, на которых был изображен железный занавес (граница) и надпись на чешском „Nesmrtelný pluk nás osvobodil?“(«Бессмертный полк нас освободил?»). На другом листе можно было увидеть лица Гитлера, Сталина и Путина. Третий лист напоминал о событиях 1968 года в Чехословакии. 
 

Проходящие мимо протестующих участники шествия эмоционально реагировали на происходящее. Кто-то открыто ругался и вырывал листы из рук протестовавших. Полиции рядом не было, но конфликт удалось уладить без нее.

На Градчанской площади, которая была конечным пунктом шествия, установили сцену. Несколько участников выступили с речью, после чего к собравшимся обратился представитель Россотрудничества. Затем начался праздничный концерт с участием Пльзенского детского хора и Детской хоровой школы «Алые паруса» (г. Красногорск, Россия).

Организаторы акции «Бессмертный полк» сообщают: «Главная задача проекта — сохранение в каждой семье памяти о поколении, которое спасло мир от фашизма. Каждый, кто помнит и чтит своих родственников, может пройти с их фотографиями или плакатом с именем и фамилией героя по маршруту проведения шествия».

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Прага Чехия история протест
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