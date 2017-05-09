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Чешский политик призвал к улучшению отношений между Чехией и Россией

Чешский политик призвал к улучшению отношений между Чехией и Россией

artyommm 162 0
На приеме в посольстве РФ в Праге по случаю Дня Победы говорили о возобновлении хороших взаимоотношений Чехии и России.
Фото: Здание Посольства РФ в Праге, фото https://www.facebook.com/AmbRusCZ
Чешский политик призвал к улучшению отношений между Чехией и Россией

Председатель Палаты депутатов Ян Гамачек побывал в посольстве Российской Федерации в Праге на приеме по случаю окончания Второй мировой войны и призвал к улучшению взаимоотношений между Чехией и Россией. В своей краткой речи на английском языке он также выразил благодарность за участие советской армии в освобождении Чехословакии. Празднование Дня Победы в посольстве в этом году проходило без участия президента Милоша Земана.

«Давайте сделаем все, что будет в наших силах, чтобы у нас все снова наладилось», – сказал Гамачек, который перед этим выразил сожаление о том, что отношения Чехии и России находятся не на самом лучшем уровне, как могли бы. Чешский политик призвал к взаимопониманию и сотрудничеству. 

В прошлом году на приеме политиков, дипломатов и ряда военных ветеранов в посольстве РФ за Чехию говорил президент Земан. В этом году он отправился на несколько дней с визитом в Либерецкий край.

Российский посол Александр Змеевский в своей речи сделал акцент на заслугах Советского Союза в уничтожении бесчеловечной нацистской военной машины. Он также оценил роль чехословацкого правительства в изгнании и чехословацких военных: «Наши дедушки и отцы воевали вместе, вместе освобождали Чехословакию и с победой окончили войну».

На приеме по традиции присутствовал ряд политиков. Среди гостей, кроме Ганачека, также был и председатель Сената Милан Штех, а также депутаты социальной демократии Франтишек Новосад и Ярослав Фолдына. От движения ANO присутствовал депутат Станислав Берковец. Также пришли председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип и Йиржи Долейш.

Из дипломатов прибыли бывшие министры иностранных дел Ян Когоут и Цирил Свобода, а также еврокомиссар Штефан Фюле. На приеме также присутствовал экс-премьер Петр Нечас с супругой Яной. Как удалось выяснить на месте корреспондентам ČTK, одной из самых главных тем для обсуждения стала актуальная политическая ситуация в Чешской Республике.

Источник: ceskenoviny.cz

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посольство история Россия
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