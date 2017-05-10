Сегодня в Праге и других городах Чехии пройдут протесты против Земана и Бабиша

Тысячи человек выйдут 10 мая, в 18:00, на Вацлавскую площадь в Праге, а также площади в Брно, Пльзене, Ческе-Будеевице, Оломоуце, Либерце и Злине, чтобы выразить свое недовольство скандалами Андрея Бабиша и поведением президента Милоша Земана. За событиями демонстраций «Почему? Потому!» можно будет следить в прямой трансляции.

Фото: Вацлавская площадь в Праге, pixabay.com

Сегодня вечером, в 18:00, на Вацлавской площади в Праге, а также в Брно, Пльзене, Ческе-Будеевице, Оломоуце, Либерце и Злине пройдут демонстрации под названием «Почему? Потому!» (Proč? Proto!). Так организаторы реагируют на объявление министра финансов Андрея Бабиша с вопросом «Почему?» после того, как премьер-министр Богуслав Соботка объявил о том, что правительству нужно уйти в отставку из-за финансовых скандалов Бабиша. На объявлении министр финансов с заклеенным ртом спрашивал, почему Чешская социал-демократическая партия хочет уволить его из правительства и заставить молчать.

«Почему? Потому! Тому, кто лжет и крадет, нечего делать в Министерстве финансов и на Граде», – пишут организаторы акции на странице Facebook, где призывают всех недовольных Бабишем и Земаном граждан выйти на площади. Только на пражскую демонстрацию на Вацлавской площади, согласно данным на странице организаторов, собирается пойти больше 9,5 тысячи человек. 20 тысяч человек интересуются мероприятием.

В Брно акция пройдет в то же время на площади Свободы. На нее собирается прийти около 2000 человек. 4000 человек заинтересованы.

«В каждой цивилизованной стране политик, которого обвинили во лжи, сразу же увольняется. У нас он еще набирается наглости спрашивать “Почему?” Нельзя оставлять это просто так. Своим выходом на площадь мы покажем, что нам не все равно, что Андрей Бабиш ведет себя так, будто Чехия – часть его холдинга», – говорится в описании события.

Организаторы имеют в виду обнародованные записи разговоров Андрея Бабиша, на которых он критически высказывается о своих коллегах и разговаривает с редактором издания MF Dnes о материалах, планируемых для публикации против соперника Бабиша – министра внутренних дел Милана Хованеца (Бабиш заявил, что все эти записи смонтированы и не соответствуют действительности). Кроме того, организаторы демонстрации хотят протестовать против необъясненных облигаций Бабиша и скандала с компанией Čapí hnízdo. Также они критикуют поведение Милоша Земана, который устроил премьер-министру инсценировку отставки правительства.

Сам Андрей Бабиш заявляет, что все происходящее вокруг него, – нацеленная кампания по его ликвидации от Чешской социал-демократической партии. Министр не видит причин, по которым он должен уйти из правительства, так как считает свою работу эффективной, а все обвинения – фальшивыми и лживыми. Его увольнение до парламентских выборов не поддерживает и президент.

Прямая трансляция демонстрации в Праге

Прямая трансляция демонстрации в Брно