Каждый третий мужчина в Чехии может остаться без работы

Ученые составили прогноз для рынка труда и назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за прогресса технологий.

Технический прогресс всегда оказывался для кого-то победой, для кого-то – поражением. Побежденным в ближайшем будущем может оказаться каждый третий мужчина в Чехии, который работает на стройке, рабочим в области машиностроения или водителем. Расцвет ожидает, наоборот, типично женские профессии.

Ученые из Оксфорда Карл Б. Фрей и Майкл Осборн попытались спрогнозировать, какие профессии в будущем окажутся под угрозой исчезновения из-за массовой автоматизации и роботизации. Оказалось, что новую работу придется искать механикам, рабочим в области машиностроения и монтажа, водителям, кладовщикам, бухгалтерам и административным сотрудникам.

К таким же выводам пришли и две известные консалтинговые компании McKinsey &Comp и PWC. Все сошлись в одном: роботы заменят рабочих, которые выполняют однообразную и предсказуемую рутинную работу и ручной труд.

Но представителям двух групп профессий бояться нечего. Первая из них базируется в основном на высшем образовании, высоких умственных способностях и творческом потенциале (менеджеры, инженеры, аналитики, ученые, консультанты, медики, юристы, журналисты и художники). Вторая – на отношениях между людьми, заботе о нуждающихся и умении вести переговоры (учителя, помощники педагогов, социальные работники, воспитатели, помощники в области здравоохранения и некоторые продавцы). Чтобы сделать многие из этих специальностей более престижными, понадобится повысить оплату труда и объяснить обществу степень их важности.

Источник: lidovky.cz