Сегодня утром в Чехии зарегистрировали рекордные морозы

Холоднее всего сегодня ночью было в Карловарском крае: там воздух охладился до -10 градусов. Ночные заморозки могут быть губительными для цветов и плодовых деревьев.

Сегодня утром во многих местах Чехии были зарегистрированы рекордные морозы. Так холодно 10 мая в Чехии не было ни разу за последние несколько десятков лет. В Карловарском крае термометры показали -10 градусов по Цельсию. В Брунтальской области похолодало до -5 градусов. Такую информацию представил Чешский гидрометеорологический комитет.

Хотя метеорологи обещают, что теперь в Чехии будет постепенно теплеть, небольшие ночные заморозки не исключают даже в июне.

В населенном пункте Шинделов Соколовской области сегодня ночью было около 8 градусов мороза. У земли мороз был еще больше. В Красне-Удоли возле Карловых Вар температура воздуха на уровне двух метров над землей упала только до 2 градусов мороза, но у земли было почти -10 градусов. Многим водителям сегодня утром пришлось прямо под цветущими деревьями соскребать лед со стекол машин.

По словам метеоролога Рудольфа Коваржика из Шинделова, таких морозов на станции не регистрировали с 1976 года.

«Температура воздуха ночью в мае нередко падает до нуля, но морозы до -5 и даже -8 градусов – уже исключение», – прокомментировал метеоролог.

Для цветов или плодовых деревьев такие заморозки могут быть губительными. По словам Коваржика, когда утром температура воздуха перед восходом Солнца падает до нуля, значение имеет каждая минута. В ночь со вторника на среду мороз держался с вечера до 4 утра, и для цветов это очень плохо.

Источник: Novinky.cz