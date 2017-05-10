Чехия снова выдала ордер на арест лидера российской арт-группы «Война» Воротникова

За неявку на допрос чешской полиции лидера арт-группы «Война» снова хотят арестовать.

Фото: https://twitter.com/free_voina

Чешские органы власти снова хотят арестовать диссидента и лидера художественной группы «Война» Олега Вороотникова, выдачи которого от Чехии требует Россия. Ордер на арест теперь выдало Городское государственное представительство из-за того, что Воротников нарушил свое обещание, которое он дал в суде в начале осени прошлого года.

«Государственный представитель выдала приказ о его задержании, потому что он три раза не пришел на допрос и не проживал по указанному в суде адресу», – подтвердила пресс-секретарь Городского государственного представительства в Праге Штепанка Зенклова.

С того времени Воротникова ищет чешская полиция. Пока его не арестовали, так как неизвестно, где он сейчас находится с женой и тремя детьми. Сначала они жили у художественной группы Ztohoven, а затем переехали в Орлик-над-Влтавоу, где им предоставил место жительства почетный председатель TOP 09 Карел Шварценберг. Он предложил семье свой замок в Чимелице.

«Некоторое время назад они уехали от меня и вернулись в Прагу. С того времени я ничего о них не слышал», – сообщил Шварценберг.

Сама группа «Война» не информировала в интернете о том, что на их лидера Воротникова в Чехии выдали ордер на арест: предположительно, за «отказ сотрудничать с чешским государственным представительством».

Художники только опубликовали электронное письмо от чешского адвоката Воротникова Павла Угла, который информирует диссидента о том, что на следующей встрече с полицией его задержат.

«Так как сегодня ты не пришел на допрос, государственное представительство выдает приказ о твоем задержании. Если до этого дойдет, то следующий контакт с полицией, вероятно, приведет к твоему задержанию и повторному суду, на котором тебя решат арестовать», – предостерег художника Угл.

Затем появилась информация о том, что жена Воротникова Наталья Сокол опасается того, что чешская полиция отнимет у нее детей. Также художницу расстроило поведение соседа, который угрожал ей, что вызовет полицию, если ее дети еще хоть раз будут плакать ночью.

Последнее сообщение о Воротникове появилось 9 мая: на нем он находился вместе с семьей в пражском районе Винограды.

КОЗА: Вор в рубахе с георгиевской лентой! Празднуем победу над немецко-фашистскими захватчками! Все велкам! https://t.co/noFivWxlh4 pic.twitter.com/01qFhxh2QB — Группа Война (@free_voina) 9 мая 2017 г.

Напомним, что Воротникова в сентябре прошлого года задержала чешская полиция на основании ордера на арест Интерпола, выданного по требованию России. Художника преследуют за предполагаемое нападение на полицейского. Пражский городской суд через два дня после ареста решил, что не станет задерживать диссидента. Воротников письменно пообещал, что останется на территории Чехии и будет сотрудничать с государственными органами.

Даже если чешский суд решит выдать Воротникова в Россию, последнее слово останется за министром юстиции Робертом Пеликаном, который уже сообщил, что, скорее всего, не позволит провести экстрадицию.

Источник: Aktualne.cz