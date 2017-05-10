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Видео: Неизвестные ограбили офис в Праге и вынесли 1 млн крон

Видео: Неизвестные ограбили офис в Праге и вынесли 1 млн крон

artyommm 703 0
Полиция просит помочь с поиском грабителей.
Видео: Неизвестные ограбили офис в Праге и вынесли 1 млн крон

Двое грабителей влезли через окно в офис одной из фирм в Праге 5 и украли более 1 млн крон. Полиция опубликовала видео камер наблюдения, на которые было снято ограбление. Грабителей пока так и не удалось найти.

Преступление было совершено в конце марта. Сначала воры пытались проникнуть в офис через входную дверь, но ничего не получилось. Тогда они решили влезть через окно. Около 20 минут они обыскивали офис, пока не нашли наличные деньги в разных валютах. В целом было украдено более 1 млн крон. 

Криминалисты обратились к общественности с просьбой помочь в поисках преступников. Тех, кто узнает людей, снятых на камеры видеонаблюдения, просят позвонить по номеру 158. 

Источник: idnes.cz

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ограбление преступность полиция
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