На демонстрации против Бабиша и Земана в Праге собралось 20 тысяч человек

Вчера в Праге и других городах Чехии прошли демонстрации против министра финансов Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Люди требовали, чтобы политики ушли в отставку.

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На Вацлавской площади в центре Праги вчера вечером собралось около 20 тысяч человек. Все они вышли на демонстрацию «Почему? Потому!» против министра финансов Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

Целью акции было потребовать, чтобы Бабиша отставили с должности министра и чтобы его место не занял кто-либо еще из движения ANO. Также организаторы хотят, чтобы Земан ушел с должности президента, так как, по их мнению, он не исполняет свои обязанности должным образом. Об этом сообщила одна из организаторов демонстрации Шарка Фиалова. Если требование собравшихся не будет учтено, организаторы готовы собирать другие подобные акции.

Протест в Праге продлился примерно 2,5 часа. Демонстранты, которые выдержали все это время, в конце акции исполнили государственный гимн. Полиция не стала сообщать, сколько людей прибыло на площадь. Организаторы при манифестации сообщили, что, согласно полицейским оценкам, в центре Праги могло собраться от 20 до 30 тысяч протестующих.

Люди полностью заполонили верхнюю часть Вацлавской площади до улицы Оплеталовой: здесь через толпу было сложно пройти. Среди демонстрантов можно было увидеть и гуляющих туристов. Сотни людей находились в нижней части площади по направлению к улицам Йиндржишска и Водичкова, где проезжают трамваи. Там толпа была не такой плотной, как поблизости сцены, с которой выступали организаторы.

Демонстранты несли транспаранты с надписями и рисунками против Земана и Бабиша. Этих политиков критиковали и выступающие на сцене, обвиняя их в злоупотреблении своим положением.

Среди протестующих были люди всех возрастов. Кроме Праги демонстрации прошли в Оломоуце, Пльзене, Ческе-Будеевице, Либерце, Брно и Злине. В Брно на площадь также вышло 4 тысячи человек, в остальных городах – по несколько сотен.

Недовольство людей вызвали скандалы вокруг предпринимательской деятельности Бабиша. Позже политический кризис усугубили аудиозаписи, на которых Бабиш разговаривает с бывшим журналистом принадлежащем ему ранее издании MfD о темах статей против его политических конкурентов.

Против Земана акция была направлена из-за его поведения при переговорах с Соботкой, когда оба политика конфликтовали из-за отставки правительства, о которой премьер сообщил первоначально. На Пражский Град Соботка прибыл без заявления, так как изменил свое мнение и решил проконсультироваться с Земаном. Затем Соботка снова передумал и послал президенту требование отставить Бабиша с должности, чего Земан пока не сделал.

Источник: ČTK