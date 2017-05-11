Верховный суд удовлетворил жалобу русского студента Шевцова

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу русского студента Игоря Шевцова, обвиненного в том, что он снимал на телефон, как анархисты рисовали баллончиком на стенах тюрьмы в Рузыне. Верховный суд классифицировал поступок как административное нарушение. Студент хочет добиться компенсации ущерба за незаконный арест и уголовное преследование.

Русский студент Игорь Шевцов обжаловал решение суда: Верховный суд удовлетворил его кассационную жалобу. Эту информацию подтвердил его адвокат Павел Кожоушек. Городской суд запретил Шевцову три года участвовать в каких-либо демонстрациях и общественных собраниях. Верховный суд не согласился с этим решением и вернул дело для пересмотра, так как действия Шевцова нужно было рассматривать как административное нарушение, а не уголовное преступление. Теперь Шевцов собирается подать жалобу на государство и потребовать возместить ему ущерб за то, что он три месяца находился под арестом. Суды не комментируют дело, так как пока они не получили все документы от обеих сторон.

Студента обвинили в том, что он караулил, пока другой парень разрисовывал баллончиком стены рузыньской тюрьмы. Шевцов отверг обвинение и заявил, что он просто снимал это действие. Изначально его обвиняли и в том, что он бросал бутылки с горючей смесью в дом министра обороны ЧР Мартина Стропницкого. Однако доказать этого не смогли. Тем не менее, молодой человек провел 3 месяца в тюрьме. Из-за этого он уже подал требование выплатить ему полмиллиона крон за моральный ущерб.

Городской суд принял решение наказать Шевцова за участие в рисовании баллончиком депортацией из Чехии. Верховный суд в Праге изменил вердикт на запрет участия в демонстрациях. Апелляционный сенат согласился с точкой зрения пражского городского суда, что Шевцов способствовал порче чужого имущества. Однако двухлетнюю депортацию судьи признали слишком строгой, так как Шевцов долгое время живет в Чехии и учится здесь в университете.

Теперь Верховный суд пересмотрел дело и расценил поведение Игоря Шевцова не как преступление, а как административное нарушение. Студент вместе со своим адвокатом будут подавать дополнительную жалобу на государство и требовать возмещения ущерба за уголовное преследование.

Источник: ceskatelevize.cz